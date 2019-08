Gjennom omfattende oppgraderinger skal tre av Hurtigrutens skip bli hybride ekspedisjonscruise-skip.

De «nye» skipene, som etter planen skal seile langs norskekysten fra 2021, har fått navnene MS «Maud», MS «Otto Sverdrup» og MS «Eirik Raude».

Oppgraderes til «tier 3»

– Skipene vil bli som nye, stedene vi utforsker er nye, og teknologien om bord er banebrytende. Derfor er det også naturlig at skipene får helt nye navn der vi viderefører arven etter våre store oppdagere, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en melding.

Det er skipene MS «Trollfjord», MS «Finnmarken» og MS «Midnatsol» som skal gjennom de omfattende oppgraderingene og få nye navn.

Ombord vil det installeres batteripakker, i tillegg til at motorene skal bygges om og oppgraderes til den såkalte «tier 3»-standarden.

– Har et ansvar for områder under press

Skipene skal ifølge Hurtigruten seile i tillegg til den normale kystrutetrafikken, og kapasiteten til rederiet vil da øke langs norskekysten. Hvert skip får kapasitet til å ha 530 passasjerer ombord.

– Satsingen på bærekraft og miljøteknologi er kjernen i alt vi gjør. Vi har et ansvar for områdene vi besøker, ikke minst langs norskekysten som nå er under press fra masseturismen, sier Skjeldam.

Det er inngått en avtale om leveranse av batteripakker til MS «Otto Sverdrup», med opsjon på levering til de to andre skipene.

De tre skipene vil også bli rigget for landstrøm slik at de kan ligge til kai uten å ha fossildrevne motorer i gang.