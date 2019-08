Statlige Enova har invitert til pressekonferanse i Oslo torsdag ettermiddag.

Ingen kommentarer vil bli gitt før pressekonferansen, og blant dem som vil være til stede er statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Temaet er støtte til Hywind Tampen.

Men ifølge Teknisk Ukeblads kilder går staten inn med støtte på flere hundre millioner kroner for å realisere flytende havvind i Norge.

Parken er budsjettert til å koste om lag 5 milliarder kroner. Equinor har søkt om 2,5 milliarder i støtte fra Enova for å kunne gjennomføre utbyggingen av Hywind Tampen vindkraftanlegg.

Kan bli verdens største

Går alt som planlagt, skal det installeres elleve vindmøller med 8 MW-turbiner.Disse skal delelektrifisere plattformene på Gullfaks og Snorre og vil dekke om lag 35 prosent av kraftbehovet på de fem installasjonene.

Dersom planene blir realisert, vil Hywind Tampen bli verdens hittil største flytende havvindprosjekt.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har tidligere uttalt at Enova kan bruke oppsparte penger til å støtte utbyggingen av Equinors vindkraftprosjekt.

– Som klima- og miljøminister har jeg sørget for at Enova har rammeverket og er rigget til å ha penger nok til å ta en faglig vurdert beslutning om støtte til utbygging av Hywind Tampen. I regjering har vi sørget for at Enova-potten er økt fra 1,8 til 3,2 milliarder kroner i året. Enova er sterkt nok og har store nok økonomiske ressurser til det økonomiske løftet i denne forbindelse, sa Elvestuen til Stavanger Aftenblad i mai.

