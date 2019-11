Solstad Offshore har fått en kontrakt med Woodside for seks skip, hvorav to er ankerhåndteringsskip og fire er plattform supply-skip, for å støtte flere offshore borekampanjer i Australske farvann.

Oppdraget starter desember 2019.

Skipene er Normand Saracen, Far Senator, Normand Leader, Normand Skimmer, Normand Swan og Far Seeker. Skipene får en fast kontrakt på tilsammen 1100 fartøysdager, med opsjon på tilsammen ytterligere 3000 fartøysdager.

Solstad-aksjen stiger rundt 19 prosent på Oslo Børs etter nyheten.

Sjeldent stor mobilisering

Lars Peder Solstad, konsernsjef i Solstad, sier i meldingen at selskapet vil takke Woodside for denne unike muligheten, og at de ser frem til en sikker og effektiv kampanje.

Forberedelsene har allerede startet for det selskapet omtaler som en vesentlig mobiliseringskampanje. Solstad sier selskapet har en travel periode foran seg.

– Å mobilisere seks fartøy for en enkelt kampanje er noe et driftsselskap sjelden må gjøre, så vårt hovedfokus er at vi planlegger nøye og gjennomfører sikkert, sier administrerende direktør for Solstad Offshore Asia Pacific, Keith Soutar i meldingen.

Skipet Normand Leader, som går på to typer drivstoff, vil sendes fra Nordsjøen til Australia og drives på LNG under charterperioden på nordvest-sokkelen som del av Woodside sitt “Green Corridor”-initiativ.

Solstad sier i meldingen at dette er et spennende samarbeid som støtter både Woodside og Solstads lavutslippsstrategi.

Fikk bank-utsettelse forrige uke

Kontrakten kommer i en krevende tid for rederiet. Før avtalen var omlag en tredjedel av selskapets forsyningsskip, konstruksjonsfartøy og ankerskip i opplag uten arbeid. Selskapet har en samlet gjeld på om lag 30 milliarder kroner, ifølge rapporten fra andre kvartal i år.

Fredag forrige uke fikk selskapet forlenget en avtale om rente- og avdragsfrihet med flere kreditorer frem til 31. mars 2020.

