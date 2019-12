Regjeringen foreslår en endring i sjøloven og NIS-loven ved å åpne for såkalt bareboat-registrering av skip.

I lovforslaget åpnes det for at et skip kan være registrert i to skipsregistre samtidig. Ettersom enkelte stater krever nasjonalt flagg for å tillate skip å seile innenriksfart eller operere på landets kontinentalsokkel, vil en slik åpning tillate norske skip å operere i slike land uten å flagge ut.

Regjeringen vil åpne både for at et skip registrert i et utenlands skipsregister kan få tillatelse til å føre norsk flagg i en begrenset periode, såkalt bareboat-innflagging, og motsvarende at et norskregistrert skip kan få tillatelse til å midlertidig føre et utenlandsk flagg, kalt bareboat-utflagging.

Røe Isaksen: Vil hindre utflagging

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen håper de nye reglene gjør at færre norske skip flagger ut permanent.

– I dag flagger skip ut av norsk skipsregister fordi Norge ikke åpner for bareboat-utflagging. Tilbakemeldingen fra næringen er at bareboat-innflagging vil kunne øke antall norske skip under norsk flagg og styrke sysselsettingen av norske sjøfolk, sier Røe Isaksen.

Han sier forslaget er del av Regjeringens arbeid med å bedre vilkårene for norsk maritim næring.

– Dette gir næringen tilgang til nye markeder, samtidig som det kan hindre permanent utflagging fra norske skipsregistre, sier Røe Isaksen.

Sjømannsforbundet positiv, med forbehold

Forbundsleder i Sjømannsforbundet Johnny Hansen sier de i utgangspunktet er positive til forslaget, men understreker at de ikke kjenner til alle effektene av endringen.

– Vi er opptatt av at det skal være positiv sysselsettingseffekt. Vi får se om det faktisk fører til flere norske ansatte, og sikrer de som allerede er der, skriver Hansen i en melding til Sysla.

I en felles høringsuttalelse til forslaget skriver Sjømannsforbudet, Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet at de er positive til forslaget gitt de forutsetningene som departementet har lagt til grunn. Forbundene viser til at departementet mener adgangen til bareboat-utflagging fra de to norske skipsregistrene NOR og NIS vil øke sannsynligheten for at skipene hentes hjem til norsk flagg, at at dette vil ha positive virkninger for norske sjøfolk.

“Under de forutsetnigner som er lagt til grunn av departementet om at endringene vil være positive for sysselsetting av norske sjøfolk, så støttes forslaget”, heter det i uttalelsen fra forbundene.

Regjeringen legger opp til en evaluering av ordningen etter fem år, etter ønske fra arbeidstakersiden.

Mons Aase, konsernsjef i rederiet DOF som blant annet har offshorebåter i Brasil, sier i en melding til Sysla at de ikke har noen sterke synspunkter på saken.