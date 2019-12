Det kommer fram i en spørreundersøkelse fra Sentio Research gjort på oppdrag for Klassekampen.

Den viser at bare 27,7 prosent vil avslutte oljeutvinningen. Andelen av dem som er for mer olje- og gassutvinning, er høy i alle de fire aldersgruppene i undersøkelsen. Den er likevel høyest blant personer mellom 18 og 22 år. 58 prosent av de spurte i denne aldersgruppen mener Norge bør åpne nye områder for olje- og gassvirksomhet.

Det er innbyggere i fylkene Finnmark, Sogn og Fjordane og Hedmark som er mest positive til å åpne nye områder for olje- og gassvirksomhet. Alle tre fylkene har et flertall på over 60 prosent.

Trøndelag er det eneste fylket i landet der flere er mot enn for videre oljeleting.

Undersøkelsen viser samtidig at det tidligere var en større andel enn nå som ønsket fortsatt oljeleting- og utvinning, samtidig som folk er blitt mer usikre: I en lignende undersøkelse i fjor var 7 prosent usikre, mens i år svarte 23 prosent at de er usikre på om de ønsker fortsatt leting og utvinning.

Undersøkelsen i år ble gjennomført i perioden 13. til 19. desember blant 1.004 respondenter.