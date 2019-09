Fredag formiddag ble det meldt om brann i råoljetankeren «Dubai Harmony» ved Stureterminalen i Øygarden utenfor Bergen.

– Det har vært en brann i en generator etter en form for lekkasje, men vi vet ikke helt årsaken til at det skjedde eller hvor lekkasjen kom fra, sier Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, til Sysla.

Ved 13.10-tiden fredag meldte innsatslederen fra brannvesenet at brannen var slukket.

Generator tok fyr

Etter at generatoren tok fyr har deler av oljetankskipet stått uten strøm, og skipet må slepes til et verft for å få utført nødvendige reparasjoner før det kan seile videre.

– Vi har fått beskjed om at de planlegger å få oljen i land. Deretter skal skipet slepes til et verft der de må skifte eller reparere enkelte deler. Skipet må påmontere generatorer slik at de kan gi strøm til blant annet kontrollsystemer og overvåkningssystemer om bord, sier Aarhus.

– Det viktigste for oss er at ting er brakt i orden igjen så skipet kommer seg videre, sier han.

Etterforskning pågår

Årsaken til brannen er også ukjent for rederiet Dubai Navigation, som eier skipet Dubai Harmony.

– Etterforskningen pågår fortsatt, sier Cor Radings, kommunikasjonsdirektør for Dubai Navigation.

– Akkurat nå er det en rekke personer om bord på skipet som evaluerer fartøyets fulle skader, og vurderer når vi kan lesse råoljen samt når skipet kan repareres, sier han.

Fraktet 40 kubikk med olje

Dubai Harmony hadde opprinnelig håpet på å lesse oljen innen fredag, før brannen satte en stopper for planene – i skrivende stund vet ikke mannskapet når oljen vil bli losset. Oljetankeren fraktet 40 kubikk med olje.

– Det er et stort farepotensial når det er brann om bord i en oljetanker, og det er alltid en grad av eksplosjonsfare, sa Bjarte Rebnord, vikarierende operasjonsleder i Vest politidistrikt, på fredag.

Oljetankeren stod ferdig ved Samsung Heavy Industries i Sør Korea i 2005 og seiler under flagg fra Liberia. Skipet er av typen Aframax på 115.340 dødvektstonn.

Stureterminalen er drevet og delvis eid av Equinor.