Da riggselskapet Saipem innførte en såkalt «clean shave policy» i forbindelse med et boreoppdrag for riggen Scarabeo 8, gikk det ikke helt glatt for seg, skriver Aftenbladet.

For Kjell Henning Eriksen, som har jobbet i selskapet siden 1990, nektet å føye seg. Han ville ikke barbere seg før en utreise til riggen i oktober i fjor.

Tiltaket ble innført fordi borejobben betydde fare for å bli utsatt for hydrogensulfid – H₂S – en potensielt livstruende gass. Saipem bestemte at alle på riggen skulle bruke tettsittende gassmaske, og altså være glattbarbert.

Ingen rettssak

Selv har riggarbeideren vist til at det finnes utstyr som kan brukes også med skjegg og gi tilfredsstillende beskyttelse. Eriksen har tidligere uttalt til Aftenbladet at arbeidsgiveren må tilpasse utstyret til ham.

– Alle som reiser offshore har en helseattest, og min er godkjent. Det har aldri vært noe krav i min kontrakt eller mitt ansettelsesforhold at jeg ikke skal ha skjegg. Dermed mener jeg oppsigelsen er ugyldig. Det er tøft å kjøre en slik prosess mot et selskap man har jobbet i nesten 30 år, men det handler om prinsipp, sa Eriksen til Aftenbladet.

Med hjelp fra Industri Energi krevde Eriksen oppsigelsen kjent ugyldig, og rettssaken skulle egentlig startet onsdag denne uka. Eriksen fikk nylig støtte i lagmannsretten for sitt krav om å få jobbe i oppsigelsestiden.

Ikke lenger ansatt

Nå blir det likevel ikke noe av rettssaken for 66-åringen. Etter hva Aftenbladet kjenner til, innebærer forliket at hydraulikkingeniøren ikke lenger er ansatt i Saipem, mot en økonomisk kompensasjon.

– Jeg kan ikke kommentere hva som ligger i forliket. Generelt kan jeg si at slike løsninger ofte vil medføre at ansatte kjøpes fri, sier Industri Energi-advokat Eyvind Mossige til Aftenbladet.

Han viser til at klienten er glad han er ferdig med saken og fornøyd den har funnet sin løsning etter forliksforhandlinger. Forliket ble inngått torsdag.

Saipems advokat i saken, Thomas Aasberg Rasmussen fra Norges Rederiforbund, bekrefter at forlik er inngått og at «begge parter er fornøyd».

Les også: