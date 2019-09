– Johan Sverdrup-feltet er et stjerne-eksempel på mulighetene og verdiene som kan ligge i utforskning av modne petroleumsprovinser på sokkelen, sier Ingrid Sølvberg, direktør for Utbygging og drift i Oljedirektoratet i meldingen.

Mandag denne uken kom nyheten fra direktoratet at de har gitt samtykke til oppstart av oljeproduksjon i første fase av utbyggingen. Produksjonsstart er forventet å være denne høsten.

Johan Sverdrup er det tredje største feltet som er oppdaget i Norge. Kun Statfjord og Ekofisk var i sin tid større funn.

Oljehandlere har allerede fått lasteskjema

Rett før helgen meldte den svenske avisen Dagens Industri at meglerhuset Pareto Securities oppdaterte sine kunder om at oljehandlere allerede har fått lasteskjema for råolje fra Johan Sverdrup-feltet.

Equinor har tidligere annonsert at feltet har oppstart i november denne høsten.

Meglerhuset viser til at oljehandlerne er blitt varslet om 400.000 fat per dag i oktober. Dermed forventes det at Johan Sverdrup-feltet kan nå sin såkalte platåproduksjon – altså det maksimale produksjonsnivået – tidligere enn beregnet.

Til Dagens Næringsliv opplyste talsperson Morten Eek i Equinor at forespørselen til markedet er sendt for å ivareta god logistikk. Men selv om varselet gjelder fra begynnelsen fra oktober, er det fortsatt oppstart i november som gjelder for Equinor, opplyser Eek.

Skal produsere de neste 40 årene

Equinor er operatør på feltet og har sammen med de andre andelseierne investert nærmere 83 milliarder kroner i det første byggetrinnet av feltet.

Totalt skal feltet utvinne nesten 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter over levetiden som er forventet å være 40 år, skriver Oljedirektoratet.