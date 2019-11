Aker Solutions har blitt valgt som hovedleverandør av inspeksjonstjenester for flere av Equinors anlegg, en avtale til en verdi på 1,2 milliarder kroner, opplyser selskapet fredag.

Arbeidet omfatter et vidt spekter av inspeksjonstjenester, og skal utføres av personell i Stavanger, Bergen og Trondheim.

En rammeavtale er forventet å bli signert innen kort tid, ifølge Aker Solutions.

Sysselsetter opp mot 400 årlig

Samtidig annonserer Equinor at de kjøper inspeksjonstjenester for alle installasjoner offshore på norsk sokkel og norske landanlegg for en total sum av 3,5 milliarder kroner.

Arbeidsomfanget omfatter mellom 300-400 personer årlig.

Aker Solutions er hovedleverandør, men avtalene inkluderer også tjenester fra Axess AS, Oceaneering Asset Integrity AS og IKM Operations AS, og vil gjelde fra 1. januar 2020.

Hovedhensikten med inspeksjonstjenester er å holde alle installasjoner i god stand og tilrettelegge for sikker, pålitelig og effektiv drift.

Tjenestene brukes for å avdekke svekkelser på olje- og gassanlegg på land og på sokkelen for å unngå alvorlig skade. I dette arbeidet benyttes det blant annet ultralyd, radiografi og droneinspeksjon.

Avtalene er utformet slik at leverandørene vil belønnes for forbedringer generelt, og bruk av ny teknologi og digitalisering spesielt, opplyser Equinor.

– Sikrer forutsigbarhet

– Våre spesialisttjenester sikrer at våre kunder opprettholder full kontroll over integriteten til sine anlegg og tilknyttet infrastruktur, sier Linda Aase, konserndirektør for Aker Solutions brownfield-prosjekter.

Equinor-avtalene gjelder i første omgang en fast periode på seks år, med to opsjoner på fire år.

Aker Solutions arbeid omfatter følgende felt og anlegg:

Statfjord A, B and C

Martin Linge

Oseberg Field Centre, South, East and C

Mongstad onshore refinery

Åsgard A, B and C

Kristin

Heidrun A and B

Njord A and B

– Disse avtalene gir forutsigbarhet både for Equinor og leverandørene. De legger til rette for et sterkt langsiktig samarbeid der vi kan ta i bruk nye teknologier, forbedre oss kontinuerlig og oppnå økt sikkerhet og verdiskapning for alle parter, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor.