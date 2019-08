I dag er det bare én av kommunene hvor oppdrettsanleggene ligger, som får penger fra fondet. Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet vil endringene som foreslås, berøre 20 kommuner.

Fondet ble opprettet i 2016 for å ivareta hensynet til kommuner som tilrettelegger for oppdrettsnæringen. Inntektene i fondet kommer fra tildeling av nye områder for havbruk, og 20 prosent av inntektene går til staten mens 80 prosent går til kommunene.

I fjor delte fondet ut 2,7 milliarder kroner fordelt på 164 kommuner og ti fylkeskommuner. For 2019 utbetales det rundt 450 millioner kroner.

Frist for høringsinnspill er 23. september.