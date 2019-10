Gustav Witzøe trer inn som konsernsjef på dagen.

Det melder selskapet i en børsmelding.

Olav-Andreas Ervik og Gustav Witzøe bytter dermed roller, ettersom Witzøe til nå har vært sjef for den delen av Salmar som satser på havbasert oppdrett. Denne delen skilles nå ut i et datterselskap, Salmar Ocean AS, som Ervik skal ha ansvaret for.

Går tilbake i kjent rolle

Rollen er imidlertid ikke ukjent for Witzøe, da det var han som i 1991 startet selskapet og har tidligere vært konsernsjef.

Siden oppstarten har Salmar vært blant fanebærerne i norsk lakseindustri. De siste fem årene har verdien på Salmar nesten femdoblet seg og selskapet er i dag verdt 49 milliarder kroner, melder Dagens Næringsliv.

Gjennom sitt investeringsselskap Kverva AS, som han eier 88,83 prosent av, eier han 53,4 prosent av aksjene i Salmar ASA.

Styrker hav-satsingen med «flere milliarder»

I de siste årene har Salmar investert mer enn åtte milliarder kroner på utvikling i utstyr og produksjon for å videreutvikle selskapets kapasitet og industrielle plattform, skriver de i en pressemelding.

– I årene som kommer vil selskapet investere store summer i produksjonsfasiliteter på flere steder langs kysten, inkludert signifikant vekst i RAS-baserte smoltproduksjoner. Totalt vil Salmar investere flere milliarder kroner på produksjon og industrifasiliteter, sier Witzøe i en pressemelding.

I dag er fiskeoppdrett i størst grad basert langs kysten, nærme land. I lang tid har det imidlertid vært satset hardt på å flytte oppdrettene lenger ut i havet for å verne kystnæringen.

– Ved å opprette Salmar Ocean, gjør Salmar enda et skritt mot å styrke sin utvikling av det havbasert fiskeoppdrett, sier Witzøe.

Selskapet har nylig lansert sin offshore-installasjon Ocean Farm 1, designet og utviklet av datterselskapet Mariculture AS. Datterselskapet skal nå underlegges Salmar Ocean.

– Vi er overbevist om at havbaserte oppdrettsanlegg vil spille en viktig rolle i fremtidig matproduksjon. På det åpne hav har vi unike muligheter til å produsere på naturens premisser og med minimal miljøpåvirkning.

Saken oppdateres!