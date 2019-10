Det kommer frem i en ny rapport skrevet på oppdrag fra Eksportkreditt Norge og Olje- og energidepartementet.

Les også: Slik kan vindmøller til havs bli et norsk industrieventyr

Totalt økte omsetningen innen norsk fornybarindustri med hele 71 prosent sammenliknet med 2017, står det i rapporten som er utarbeidet av Multiconsult.

Omsetningen for norsk fornybarnæring var i fjor på 29,6 milliarder kroner. Størsteparten av veksten kom fra landbasert vindkraft.

– Kan bli en av Norges viktigste næringer

Administrerende direktør i Eksportkreditt Norge, Otto Søberg, tror potensialet for vekst er langt større enn det vi ser i dag.

– Våre egne prognoser viser at havvind, med en målrettet satsing, kan bli blant Norges fem største eksportnæringer i et 10-20 års perspektiv, sier han.

Skal fornybar bli en av de viktigste eksportvarene fra Norge må det imidlertid skje mye fremover.

Les også: Regjeringen åpner for havvind rett utenfor Rogaland

I 2018 utgjorde fornybarleverandørene knappe syv promille av den samlede norske eksporten.

Samlet sett eksporterte norske selskaper for 9,1 milliarder kroner i 2018. Dette er opp fra 6,2 milliarder året før.

«Som i tidligere år er det havvind som driver veksten og forblir det største enkeltsegmentet internasjonalt», heter det i rapporten.

Den internasjonale omsetningen for de norske aktørene innen havvind økte fra 2,6 mrd. kroner i 2017 til 4,4 mrd. kroner i 2018. Det tilsvarer en vekst på nesten 60 prosent.

Inkludert salg fra datterselskaper i utlandet, eksporterte norske havvind-selskaper for 6,17 milliarder kroner. Dette inkluderer blant annet kabler, fartøyer, installasjon-, drift og vedlikeholdstjenester.

«Barrierer i hjemmemarkedet»

– Havvindsektoren har hatt jevn vekst de siste årene, drevet av stor utbyggingsaktivitet i det europeiske markedet, skriver Multiconsult i rapporten.

Samtidig som veksten er stor er mangelen på et hjemmemarked en mulig barriere for norske aktører, påpekes det i rapporten.

Dette til tross for Enova sin nylige milliardtildeling til Equinor for Hywind Tampen-prosjektet, i tillegg til forslaget fra regjeringen om å åpne Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for havvindutvikling.

Utenlandske markeder som Nord-Amerika og Asia vokser raskt, og her kan de største vekstmulighetene for norsk fornybarbransje ligge.

– Her er flere norske aktører veletablerte i flere segment langs verdikjeden, for eksempel innen kabelleveranse, installering av havvindturbiner og prosjektutvikling. Norske aktører som Equinor er ledende i nisjemarkedet flytende havvind, en teknologi som kan representere et betydelig marked på lengre sikt, skriver selskapet.

Er Norge allerede i ferd med å havne bakpå innen havvind? Det har vi snakket om i Sysla-podkasten Det vi lever av. Få med deg episoden her: