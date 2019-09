Tidlig torsdag morgen var Equinor ute med to nyheter:

Når finansdirektør Lars Christian Bacher skal beskrive situasjonen for Equinor, er det med «styrke».

– Vi er i en veldig sterk situasjon nå. Vi har lite gjeld, vi har forbedret måte vi bygger ut og driver felt på, og vi har tillit til at produksjonen skal vokse, sier Bacher til Aftenbladet.

270 millioner daglig

Og så er det altså Johan Svedrup, det gigantiske oljefeltet 160 kilometer vest for Stavanger. Den siste tiden har det vært flere signaler på at produksjonen av olje vil starte før november, som har vært Equinors oppstartsmåned. Nå er det altså klart at oppstarten framskyndes til «en gang i løpet av oktober».

Når første fase av oljefeltet når maksproduksjon på 440.000 fat daglig sommeren 2020, som Equinor forventer, vil hvert fat koste under to dollar å produsere.

Og når Equinor går ut fra at de kan selge ett fat for 70 dollar, blir differansen mellom inntekter og utgifter stor: Rundt 270 millioner kroner hver eneste dag. Så skal både partnerne på feltet ha sitt, og skatt må betales, men for Bacher er det åpenbart at Johan Sverdrup-feltet er helt spesielt.

– Lønnsomheten fra dette feltet er av en helt annen skala enn hva som er vanlig, også globalt. Folk må være klar over at det ikke er tilfeldig at feltet er blitt så bra. Det skyldes hardt arbeid fra mange, også fra leverandørindustrien. Jeg er utrolig imponert over den omstillingen de har vært gjennom, sier Bacher.

Equinor har i tillegg startet produksjonen på flere felt i det siste, med det finansdirektøren karakteriserer som utrolig lønnsomme fat, og at «små og store bekker» gjør at selskapet nå mener det skal levere både produksjonsvekst og kostnadsnivå som lovet.

Aksjer mer verdt

Og derfor vil Equinor «distribuere kapital til eierne våre» med å kjøpe aksjer for 45 milliarder kroner (fem milliarder dollar) og slette dem.

– Hva betyr dette?

– Når vi kjøper tilbake egne aksjer og annulerer dem, blir det færre aksjer i Equinor. Så hvis du eier 1000 aksjer, kan du enten velge å selge noen eller alle, og får penger for dem. Eller hvis du vil beholde dem, vil du etter dette eie mer av selskapet fordi det blir færre aksjer totalt sett. Dermed får du en verdiøkning, sier Bacher.

Equinor – eller Statoil – kjøpte også egne aksjer i 2006. Midt i oljekrisa i 2016 gikk selskapet ut med motsatt strategi. Da kunne aksjonærene velge å få utbyttet som aksjer.

Da måtte også staten øke antall aksjer for å fortsatt å eie 67 prosent av Equinor. Tilsvarende må staten nå redusere antall aksjer for å opprettholde sin eierandel.

– Den første pakken for aksjekjøp er på 1,5 milliarder dollar, som er i tråd med det generalforsamlingen vår har godkjent. For videre kjøp må mandatet fornyes, sier Bacher.

Fortsette forbedring

Finansdirektøren gjentok budskapet om at forbedringene Equinor har oppnådd, nå må fortsette.

– Samtidig uttrykker andre i Equinor bekymring for økning i rater?

– Hvis rater øker samtidig med at en blir mindre effektiv, er det grunnlag for bekymring, for det går utover konkurransekraften. Men at rater går opp eller ned ettersom markedetsplassen endrer seg, etter tilbud og etterspørsel, er vanlig og slik det skal være, sier Bacher.