Denne uken har vi skrevet om skipper Olav Dale som kunne hente frem milliongliset. På søndag gjorde han og mannskapet på snurperen MS «Røttingøy» rekordfangst av makrell.

Båten hadde seilt til den norske økonomiske sonen i Norskehavet, men måtte til slutt innse at de ikke fant spor av makrell. Da bestemte skipper Olav Dale at mannskapet skulle sette kurs sørover inn i EU-sonen, som skulle vise seg å være en klok avgjørelse. Ringnoten ble kastet ut rett utenfor Shetland, og opp kom 680 tonn makrell. Fangsten er nå solgt for intet mindre enn 11 millioner kroner.

De siste månedene har vært preget av flere store rømningshendelser fra norske oppdrettsanlegg. Mens 2017 representerte et bunnår med rekordlave 22.409 rømninger fra norske oppdrettsanlegg, har antallet de to siste årene økt kraftig. Hittil i 2019 er det rømt over 280 000 laks, mer enn de to foregående årene til sammen. Fiskeridirektoratet viser til at tallene skyldes store enkelthendelser, og vil ikke konkludere med at den nedadgående trenden fra 2014 nå har snudd.

– Nei, det er for tidlig å trekke en slik konklusjon, sier Øyvind Lie i Fiskeridirektoratet til Sysla.

Investerer 125 milliarder

I Sysla-podkasten Det vi lever av har vi denne uken snakket med Equinors Brasil-topp Margareth Øvrum om hvorfor selskapet vil investere 125 milliarder kroner i Brasil. Oljegiganten har allerede vært til stede i landet i 18 år. Det siste tiåret har imidlertid framfor noe vært preget av en stor korrupsjonsskandale knyttet til det statlige oljeselskapet Petrobras, som Equinor samarbeider tett med. Øvrum innrømmer at Equinor sjekker opp en del mer enn de normalt ville gjort som følge av skandalen. De siste årene har likevel Brasil seilt opp som det kanskje viktigste landet utenfor Norge for Equinor.

– Det er store muligheter i Brasil og vi kommer til å ha stor vekst. Fram mot 2030 kan vi femdoble vår produksjon i landet. Og det er bare det vi allerede har – det kan bli enda mer, sier Øvrum.

Mulig politianmeldelse

På norsk sokkel har Equinor gitt seg selv munnkurv om Martin Linge-prosjektet fram til nye tall for overskridelsene kommer i statsbudsjettet for 2020 mandag. Trolig vil arbeidet med oppkoplingen offshore pågå til etter sommeren 2020 – nærmere fire år på overtid. Prisen på prosjektet er sprukket med hele 17,4 milliarder kroner og mandag kan dette øke ytterligere når nye tall legges fram. Martin Linge kan dermed bli en av de aller største skandaleutbyggingene på norsk sokkel i moderne tid.

Også Aker BP er i hardt vær. Samtidig som selskapet skryter av erfaringene med å ha kontrollrommet for Ivar Aasen-feltet plassert i Trondheim sentrum, får selskapet kraftig refs. Miljødirektoratet vurderer nå å anmelde Aker BP for massiv forurensning av havet, skriver Dagens Næringsliv. Selskapet har sluppet ut langt mer kjemikalier fra Ivar Aasen-plattformen enn selskapet har hatt tillatelse til.

Fredag kom en nyhet av det litt sjeldnere slaget fra norsk sokkel. Nylig ble det nemlig funnet en trollflaggermus på Ula-plattformen sør i Nordsjøen, som fikk kallenavnet «Kalle». Den rødlistede flaggermusen fikk plass på første flight tilbake til land, sammen med 19 mer vanlige passasjerer. Dette er imidlertid ikke første gang det dukker opp uventede gjester offshore. I fjor dukket hornuglen «Maggie» opp på Aasta Hansteen-plattformen, og i 2015 gikk hornuglen «Hugo» inn for nødlanding på riggen Songa Delta.

Selger eierandel for 5 milliarder

Torsdag ble det kjent at Equinor selger 25 prosent av sin eierandel i den tyske havvindparken Arkona. Selskapet har i dag 50 prosent eierandel, men har inngått en avtale om å selge halvparten for et samlet vederlag på om lag 500 millioner euro, tilsvarende 5 milliarder norske kroner til fond som håndteres av Credit Suisse Energy Infrastructure AG.

På Stord har Wärtsilä fått oppdraget med å levere et nytt hybrid framdriftssystem til det Eidesvik-eide offshoreskipet «Viking Neptun», skriver Stord24. Dette oppdraget blir det tredje i rekken etter at Wärtsilä de siste månedene har mottatt to tilsvarende kontrakter for hybrid oppgradering, skriver Wärtsilä i ei pressemelding. Hybridløsningen, som vil innebære delvis framdrift på batteri, vil redusere skipets drivstoffkostnader og forbedre miljøprofilen, i tillegg til at vedlikeholdskostnadene blir redusert. Fredag kom også nyheten om at Wärtsilä har fått kontrakt på design av tre taubåter for den amerikanske marinen.

Vurderer utlagging

Tirsdag ble Rieber-saken anket til Høyesterett av tre sjømannsorganisasjoner på vegne av tidligere ansatte i GC Rieber. Saken handler blant annet om hvorvidt oppsigelse av ansatte var usaklig, og om bergensrederiet hadde lov til å legge ned sitt eget bemanningsselskap, GC Rieber Crewing AS, og avskjedige sjøfolkene, for så å leie inn igjen noen av de tidligere ansatte gjennom et eksternt bemanningsselskap. Norsk Sjømannsforbund har tidligere uttalt at saken er prinsipiell, og at de vil ta den så langt de kan.

Sjømannsforbundet har også reagert på nyheten om at Hurtigruten vurderer å flagge ut flere av sine skip. Fra 1. januar 2021 kan rederiets skip seile under utenlandske flagg, selv om de er på ekspedisjonscruise i norske farvann. Kommunikasjonsrådgiver Hanne Taalesen i Hurtigruten presiserer til Sysla at dette ikke vil gjelde de sju skipene i rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes, som rederiet vil drifte fra 2021. Hovedtillitsvalgt Jørn Lorentzen i Norsk Sjømannsforbund sier at deres hovedkrav er at fartøy som opererer i norske farvann skal ha Norge som flaggstat, norsk som språk, og må følge norske lønns- og arbeidsvilkår.

