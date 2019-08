De siste 18 månedene har skroget til verdens største yacht, «Rev Ocean» vært under bygging ved Vard sitt verft i Tulcea i Romania. Nå er fartøyet endelig sjøsatt, melder Rev Ocean mandag denne uken.

– Dette er en stor milepæl for oss og vi er nå ett steg nærmere til å realisere vårt mål om å verne om havene. Nå ser vi frem til skipets ferd til Norge og den videre prosessen der, sier Nina Jensen, administrerende direktør i REV Ocean.

Ifølge TV2 skal båten komme til å koste nærmere fire milliarder kroner å bygge. Til sammenligning kostet Norges nyeste forskningsskip, råskinnet «Kronpris Haakon», 1,4 milliarder kroner.

Taues gjennom Bosporus-stredet

Målet med det enorme luksusforskningsskipet er å fylle kunnskapshull, utvikle innovative løsninger og bygge bro mellom vitenskap, forretningsvirksomhet og politikk for å få frem positiv endring, skriver selskapet i meldingen.

De neste ukene skap skipet bli tauet nedover Danube-elven før det kommer til Svartehavet. Deretter passerer det Bosporus-stredet i Istanbul, gjennom Middelhavet, rundt Gibraltarstredet og ankommer tilslutt VARD Brattvåg i Norge.

«Seilasen» er beregnet til å ta rundt 30 til 35 dager.

Se «timelapse» av når båten sjøsettes under:

VARD Brattvåg skal utruste skipet med teknisk utstyr, forskningsstasjoner, og mye spennende verktøy som forskere vil benytte seg av. Blant annet skal båten inneholde trål, sonar, laboratorier og auditorium.

Utrustningen vil ta rundt åtte måneder, og den siste jobben på båten skal foregå i Tyskland før den etter planen skal være ferdig i første kvartal av 2021.

«Not-for-profit»

I tillegg til forskningsstasjoner ombord har skipet sin egen autonome ubemannede drone og en ubåt. «Rev Ocean» har også en egen fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) som kan nå ned til 6000 meters dybde.

Skipet er 182,9 meter langt og har kapasitet til å ha 55 forskere og 35 mannskap ombord. Ifølge Superyachttimes er dette den største yachten som noensinne er sjøsatt.

Båten er eid av et såkalt «not for profit»-selskap og er finansiert av Kjell Inge Røkke.

– All profitt som kommer fra båten skal reinvesteres i arbeidsprogrammet for et sunner hav, skriver selskapet.

Forretningsmannen har blant gjort seg svært rik på fiskeri og oljeindustri. Røkke hadde ifølge Kapital en formue på 17.2 milliarder kroner i 2015.