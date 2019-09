I en ny rapport kalt “Greening the fleet” går forskningsstiftelsen Sintef gjennom såkalte systemer for teknologiinnovasjon for både hydrogen, batteri, flytende biogass og biodiesel. Gitt stor tilgang på ren og fornybar energi ser Sintef klare muligheter for batteri- og hydrogenteknologi i Norge.

Sintef slår fast at teknologiinnovasjonssysytemet for batterier utgjør et grunnlag for storskala implementering av batterier i norsk maritim sektor, men at fortsatt offentlig støtte er vesentlig for å opprettholde dette og muliggjøre bruk av batterier i andre segmenter som fiskeri og frakt.

Les også: Fem forslag til hvordan fremtidens hurtigbåter kan bli grønne

Dedikerte piloter og forsknings- og utviklingsprogrammer som omfatter både hydrogen og batteri kan gi synergier mellom teknologiene og positive ringvirkninger. Videre utvikling av hydrogenteknologi kan støttes gjennom å fokusere på denne løsningen for hurtigbåter, skriver stiftelsen.

Rask utvikling

Batterielektrisk teknologi har utviklet seg fort de siste fem årene i den norske maritime sektoren, og mye av æren for dette gis i rapporten til en høy suksessrate i pilotprosjekter. Denne utviklingen er mulig å få til også innen hydrogen, sier prosjektleder Markus Steen i Sintef til Sysla.

– Analysen av de nye energiløsningene viser at når man først får hjulene i gang får man mye innovasjon, særlig når mange tar det i bruk. Måten batteri har blitt introdusert og tatt i bruk i norsk maritim sektor har skjedd relativt fort sammenlignet med andre teknologiskifter, sier Steen, men legger til at det fortsatt gjelder en liten del av flåten.

Han mener mange av de samme virkemidlene som har blitt brukt for batterielektrisk vil være aktuelle også for hydrogen, og trekker blant annet frem viktigheten av offentlige innkjøp.

.

Venter hybridløsninger

I analysen anbefaler Sintef “sterkt” at det tildeles flere utviklingskontrakter i passasjersegmentet, særlig for hurtigbåter, og det er viktig å tilby offentlig finansiering til både hydrogenproduksjon, bygging av infrastruktur og konstruksjon av skip dersom man ønsker en rask introduksjon av hydrogen til sjøs.

For å slippe å vente på produksjon av grønn hydrogen anbefales det at man i en avgrenset periode kan bruke “grå” hydrogen fra naturgass.

Steen sier det sannsynlige neste steget er hybridskip med både batteri og hydrogen.

– Selv aktører som primært er opptatt av hydrogenløsninger sier til oss at det neste steget mest sannsynlig blir i kombinasjon med batteri. Det vil være det mest optimale både økonomisk og teknologisk, sier han.

Standardisering

I rapporten trekkes standardisering av teknologier, for eksempel for lading, frem som et viktig punkt for å fremme utbredelse. Samtidig understreker Steen at dette er et vanskelig punkt.

– Man skal være litt forsiktig med standardisering ettersom vi ikke har holdt på med dette så lenge. Fra et innovasjonssynspunkt kan det være farlig å standardisere for tidlig, og dermed låse seg til løsninger som er suboptimale teknologisk sett, sier Steen.

I analysen beskriver Sintef biodiesel som en midlertidig teknologi der utviklingen har stagnert, mens innen flytende biogass-teknologi trekkes bestilling fra Hurtigruten er et lyspunkt som kan øke etterspørselen.

– Det er lite som tilsier at biodiesel er noe å satse på. Biogass er mye mer interessant, der man også kan se for seg lokale verdikjeder for produksjon av drivstoffet, sier Steen.

Skulle du ønske at noen oppsummerte batteribruk på norske skip i løpet av den tiden det tar å spise lunsj? Da må du få med deg denne episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av.