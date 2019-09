Schlumberger Norge, som leverer produkter og servicetjenester til oljeindustrien, hadde i fjor et underskudd på 169 millioner kroner før skatt. De to årene før hadde selskapet bokført et samlet underskudd på drøyt fire milliarder kroner.

Inntektene endte i fjor på 6,99 milliarder kroner, en liten økning fra 6,85 milliarder året før.

Fakta Forlenge Lukke Blant verdens største oljeserviceselskaper.

Over 100.000 medarbeidere globalt.

Norsk hovedkontor i Risavika.

Har virksomhet en rekke steder i Norge, som Asker, Bergen og Kristiansand.

1720 ansatte i Norge ved nyttår.

Venter mer arbeid

Schlumberger ønsker ikke å kommentere regnskap i enkeltland spesifikt, men sier følgende i en generell uttalelse:

– De siste årene har vært utfordrende med lavere aktivitet og press på marginer. Schlumberger har gjort strukturelle endringer og finansielle nedskrivninger som gjenspeiler seg i regnskapet, skriver kommunikasjonssjef

Lianne Olsen i Schlumberger Skandinavia i en e-post til Sysla.

– Vårt hovedfokus har vært å redusere kostnader, og vi ser at dette arbeidet bærer frukter i forbedrede driftsresultater og lavere totalkostnad for operatørene. Gjennom effektiv drift og meget god pålitelighet i leveransene har Schlumberger tilpasset seg dagens situasjon og er nå konkurransedyktig i et tøft marked. Allerede tildelte kontrakter i 2019 og en fortsatt meget konkurransekraftig organisasjon gir bud om økende arbeidsmengde i tiden fremover, fortsetter Olsen.

Hør podkast om oljeleverandører som fortsatt sliter:



Tap på datterselskaper

Schlumberger Norge oppnådde i fjor et driftsresultat på 363 millioner kroner, vesentlig bedre enn 43 millioner året før.

Av selskapets årsrapport kommer det fram at nedskrivninger av verdien på eierskap i datterselskaper var hovedgrunnen til underskuddet i fjor. Også de foregående årene var nedskrivningene betydelige. Totalt ble eierandelene skrevet ned med drøyt én milliard kroner i fjor.

Schlumberger Norge eide ved utgangen av 2018 elleve datterselskaper. De mest verdifulle døtrene er havbunnsselskapet OneSubsea og leverandørbedriften Cameron, som i regnskapet er verdsatt til henholdsvis 7,8 og 3,6 milliarder kroner. Totalt er datterselskapene verdt over 17 milliarder kroner.

Høye overskudd

Schlumberger Norge leverte i årene før 2016 solide overskudd. I 2015 var resultat før skatt 599 millioner, i 2014 var det 727 millioner og i 2013 var det 4,7 milliarder kroner.

“Selskapet er i en sunn finansiell stilling,” skriver Schlumberger-styret i årsrapporten for 2018.

“Selskapet har et langsiktig perspektiv for sin virksomhet og venter betydelig aktivitet i årene framover,” står det videre i rapporten om aktiviteten på norsk sokkel.

Nordmannen Paal Kibsgaard-Pettersen har vært konsernsjef i Schlumberger siden 2011, men i sommer ble det kjent at sunnmøringen er ferdig i toppjobben. Kibsgaard-Pettersen har fått mye oppmerksomhet for sin høye lønn. Samlet sett tjente han ifølge Dagens Næringsliv om lag 143 millioner dollar i årene på toppen, nesten én milliard kroner. Franskmannen Oliver Le Peuch har tatt over som toppsjef.