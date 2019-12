Dette er utviklingstillatelser

Myndighetenes gulrot for å få fortgang i innovasjon i fiskeoppdrett, og utvikle teknologi som kan løse miljø- og arealutfordringene.

Disse tillatelsene skal fungere som en gulrot for store, innovative konsepter som kan gjøre driften mer bærekraftig.

For å få støtte fra staten, må prosjektene være så store at næringen ikke selv vil ta all risiko, ifølge Fiskeridirektoratet.

Siden søknadsfristen gikk ut i november 2017, har Fiskeridirektoratet behandlet 104 søknader.

Ved utgangen av november 2019 er det 18 prosjekter som er godkjent innenfor ordningen. Så langt er det delt ut 86,93 utviklingstillatelser, som oppdretterne får gratis.

Selv om ordningen med utviklingstillatelser kom på plass allerede i 2015, er det fortsatt prosjekter som venter på avklaring.

Ordningen har fått kritikk for at den tar for lang tid, og at den er for byråkratisk. Den har også blitt kritisert for at den favoriserer de store aktørene, og subsidierer kostbare prosjekter, som næringen ikke hadde realisert på egenhånd.