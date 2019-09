Equinor vil bruke opp til fem milliarder dollar, tilsvarende 45,1 milliarder kroner med dagens kurs, over en periode frem til utgangen av 2022 på å kjøpe tilbake egne aksjer.

Målet med kjøpene er å senke aksjekapitalen, og selskapet vil slette alle aksjer som blir tilbakekjøpt. Dette vil føre til at verdien av de gjenværende aksjene øker i verdi, og er en måte å betale tilbake kapital til aksjonærene i selskapet.

Prioriterer utbetaling av kapital

Første del av tilbakekjøpet vil være på rundt 1,5 milliarder dollar. Det starter torsdag og vil vare frem til senest februar 2020. Basert på Equinors aksjekurs og dollarkursen onsdag tilsvarer hele programmet om lag 292 millioner aksjer, eller rundt 8,7 prosent av aksjekapitalen i selskapet.

Konsernsjef Eldar Sætre sier i en pressemelding at selskapet prioriterer å betale tilbake kapital til sine aksjonærer, og at selskapet er i en god posisjon til å gjøre dette nå.

– Equinor prioriterer kapitaldistribusjon til våre aksjonærer. Gjennom de siste årene har vi bygget en sterk finansiell posisjon med solide kredittratinger og en netto gjeldsgrad på om lag 20 prosent, sier Sætre.

Equinor håver inn mer penger enn på lenge, men konserndirektør Arne Sigve Nylund er opptatt av at det likevel ikke går an å lene seg tilbake og hvile på laurbærene.

Sætre viser også til oppstarten av Johan Sverdrup-feltet, som selskapet torsdag bekreftet at vil starte opp en måned tidligere enn planlagt, og sier dette sammen med flere felt i produksjon styrker utsiktene til produksjonsvekst.

– Vi er derfor i en god posisjon til å øke kapitaldistribusjonen, samtidig som vi fortsetter å investere i vår attraktive prosjektportefølje, sier Eldar Sætre.

Økt utbytte etter driftsforbedringer

Lars Christian Bacher, Equinors konserndirektør for økonomi og finans, peker på bedringer i driften som bakgrunn for økte utbytter.

– Som følge av sterke driftsforbedringer de siste årene har vi økt kvartalsutbyttet med 13 prosent i år, sier Bacher i meldingen.

Equinor har et mål om å øke det årlige utbyttet for aksjonærene i samsvar med den langsiktige veksten i underliggende inntjening, og vil bruke både kontantutbytte og tilbakekjøp av aksjer for å oppnå dette.

Statens, ved Olje- og energidepartementet, vil delta ved å selge tilbake aksjer til selskapet slik at eierandelen på 67 prosent holdes uendret.