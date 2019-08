Det familiedrevne verftet i Hyen i og Sogn og Fjordane har fått store skader etter uværet på Vestlandet tirsdag.

I 18-tiden tirsdag kveld kom store steinmasser, slam og vann inn i verftets produksjonslokaler i andre etasje.

Det var NRK som først omtalte saken.

Flere hundre kubikk stein

Daglig leder Tor Øyvind Aa forteller til Sysla at det var elven som går bak bygningen som delte seg, og deretter trengte seg inn i lokalene.

I over 20 minutter strømmet massene inn i bygningen med en voldsom kraft.

– Hovedløpet til elven gikk etter hvert rett mot verftsanlegget. Den fylte opp hele andre etasje, før gulvet kollapset og gikk ned i første etasje. Så fortsatte elven å dra med seg mye stein, grus og slam inn. Det det er flere hundre kubikk med stein i anlegget nå, sier Aa.

Hyen-verftet, som har 170 ansatte, hadde stengt på grunn av ferieavvikling, og det var ingen i lokalene da uværet rammet hjørnesteinsbedriften.

Skader for titalls millioner

– Det var ganske dramatisk, og det er veldig store skader. Nå gjenstår et enormt opprydningsarbeid, sier Aa til Sysla.

Brødrene Aa har for tiden tre båter i produksjon, som alle skal være intakte. Men de enorme skadene jobber de fortsatt med å få oversikt over.

– Sannsynligvis har en stor batteripakke til en av båtene gått tapt. Da snakket vi fort 10-15 millioner kroner. I tillegg har vi tapt materiale i samme størrelsesorden, og regner med at skadene vil koste flere titalls millioner. I tillegg må vi bygge opp igjen anlegget, sier Aa.

I verftsanlegget og hovedhallen ligger det også mye slam og stein som må ryddes bort.

Internasjonal oppmerksomhet

Det familieeide Hyen-verftet ble startet i 1947 av brødrene Olav Aa og Bertel Aa, og var først i verden med ferger laget av karbonfiberkompositter.

De siste årene har Brødrene Aa fått internasjonal oppmerksomhet for skipene «Vision of the Fjords», som er verdens første hybridskip i hydrokarbon og «Future of the Fjords», som er helelektrisk.

Brødrene Aa satser også internasjonal og inngått samarbeid med et amerikansk verft.

I tillegg har verftet etablert er samarbeidsselskap med kinesiske medeiere for å bygge hurtigbåter i Kina.

I gjennomsnitt leverer verftet i Hyen én båt hver tidende uke.

Onsdag formiddag er Aa i gang med å varsle ansatte og kunder om skadene på verftet.

– Vi prøver å redde det som reddes kan, og legge en plan for ukene som kommer. Etter hvert er det 170 som skal tilbake på jobb, og vi gjør alt vi kan for at kundene våre skal lide så lite som mulig, sier han.