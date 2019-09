– Digitalisering, teknologi og havbruk er våre kjerneområder, sier Toril Eidesvik, konsernsjef i Nekkar, til Sysla.

Fremover skal selskapet fokusere på tre områder – «skipsheising», digitalisering av offshore-operasjoner og havbruk. Sistnevnte inneholder utvikling av lukkede oppdrettsanlegg, som vil prøve å få slutt på laksenæringens luseproblem og samtidig tilrettelegge for avfallshåndtering.

Under Eidesviks ledelse har Nekkar – tidligere TTS Group – tatt en helomvending på få år. I 2014 sa forgjenger Björn Andersson at «offshoremarkedet er helt dødt». Da Eidesvik tok over sjefsrollen i 2016, var hun tydelig på at skipet måtte få en ny kurs videre.

To år senere annonserte TTS salget av nesten hele virksomheten til finske MacGregor for 840 millioner kroner. Denne uken vil selskapet drysse 420 millioner utbyttekroner over aksjonærene, gjennom et ekstraordinært utbytte som tilsvarte over 60 prosent av børsverdien da det ble annonsert.

– MacGregor kjøpte 90 prosent av virksomheten vår, men ikke 90 prosent av inntjeningen, sier Toril Eidesvik til Sysla. Hun er nå konsernsjef i et tilsynelatende helt nytt selskap, med en helt annen forretningsstrategi.

Selskapet har fortsatt hovedkontor i Bergen, men antall ansatte i byen er kuttet kraftig som følge av salget, fra omkring 80 til dagens 8. Ansatte som tidligere jobbet for TTS i Bergen er fortsatt i jobb for andre virksomheter som er eid av MacGregor, ifølge selskapet.

– Syncrolift er juvelen vår

Drøbak-baserte Syncrolift er den eneste virksomheten selskapet ikke solgte. Det var også et av områdene konserngruppen tjente aller best på før salget.

Syncrolift er den globale markedslederen innen levering av skipsheiser til verft, med en markedsandel på 75 prosent, ifølge selskapet. Med en slik innretning kan verft løfte skip opp fra vannet, slik at man kan reparere skip på land. Dermed kan verftene blant annet fikse flere skip samtidig.

En Syncrolift-skipsheis kan heise opp alt fra mindre skip til skip som veier over 30.000 tonn.

– Syncrolift er juvelen vår. Det er et veldrevet og godt etablert selskap, og vi håper på å øke omsetningen ytterligere, sier Eidesvik.

I fjor omsatte segmentet for 215 millioner kroner, med en bruttomargin på rundt 17 prosent. Etter at Nekkar landet en ny kontrakt med Sør-Koreas marine i august, er ordreloggen før nybygg på 750 millioner kroner – det høyeste noensinne.

– Det er et fantastisk produkt, sier Eidesvik.

Virksomheten har kunder over hele verden, blant annet i Marokko, Pakistan, Kuwait, Sør-Korea, Vietnam og India.

– Vi solgte en til Pakistan i 2017 for 250 millioner kroner. Det tilsvarte da nesten tre ganger den årlige norske eksporten til Pakistan – en ekstremt stor eksportkontrakt, sier Trond Bogsnes, kommunikasjonsdirektør i selskapet.

Teknologien er utvikles i Norge, mens mye av produksjonen foregår i Kina.

Slik fungerer Syncrolift:

Digitalisering og fornybart til sjøs

Samtidig satser Nekkar på nye områder, deriblant digitalisering og robotisering av offshore-operasjoner, samt fornybar energi.

Tidligere i år kjøpte selskapet 51 prosent av Intellilift, et selskap i sterk vekst og som gikk i break-even i fjor, ifølge en presentasjon fra Nekkar.

– Med produkter fra Intellilift kan man for eksempel fjernstyre en kran fra styrehuset, uten å sitte i selve maskinen. Det er en tryggere løsning for mannskapet, sier konsernsjef Toril Eidesvik.

På kundelisten står blant andre Røkke-kontrollerte Aker BP og det danske energiselskapet Ørsted.

– Dette kan brukes i mange forskjellige industrier, som havvindproduksjon og offshoreboring.

Vil bli kvitt lakselus

Selskapets havbruksatsing er kanskje den mest ambisiøse. Nekkar er godt i gang med utviklingen av det de internt kaller for «Starfish», et anlegg for lukket fiskeoppdrett.

Merden utvikles i samarbeid med en av de virkelig store fiskeoppdretterne i Norge. Navnet på samarbeidspartneren er enda ikke offentliggjort.

– En lukket merd kan sette en stopper for luse-problematikken. Vi håper å få en modell av merden i fjorden allerede neste halvår, forteller Eidesvik.

Lakselusen koster ifølge DN oppdretterne rundt fem milliarder kroner i året i behandling og dødelighet, og Mowi-sjef Alf-Helge Aarskog har til Kyst.no omtalt lakselus som selskapets «største utfordring».

– Vi bruker kompetansen vi har fra offshore-industrien til å utvikle nye produkter, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på dette prosjektet.

– Hvorfor gå inn i fiskenæringen, noe dere ikke har holdt på med tidligere?

– For det første har vi et konkurranseforbud som følge av salget, som fikk oss til å tenke over hva det er vi virkelig kan. Det vi har tenkt er å ta den kompetansen vi har i fra offshoremiljøet på Sørlandet, og det vi vet om teknologi for havnæringen, til å utvikle andre ting innenfor nye områder, sier konsernsjefen.

– Det er absolutt et dristig prosjekt, vi beveger oss inn i en ny bransje. Men vi kommer også med helt nye løsninger som bransjen ikke har sett før.

300 millioner i kontanter

Salget av TTS Group til MacGregor skulle opprinnelig være realisert i tredje kvartal i fjor. På grunn av at konkurransemyndigheter i Kina brukte lang tid på å godkjenne salget, kom de ikke i mål før i sommer.

Dermed måtte aksjonærene – blant andre Skeie-familien, Rasmussengruppen, og Ketil Skorstad – sitte stille i båten i lang tid, før de endelig kunne få utbytte fra selskapet.

– Vi er veldig glade for å kunne gi tilbake et så vesentlig utbytte til aksjonærene, sier Eidesvik til Sysla.

Enda sitter Nekkar med rundt 300 millioner kroner i kontanter, som tilsvarer nesten hele markedsverdien til selskapet.

– Hva har dere tenkt til å gjøre med pengene dere har til overs?

– Det gir oss mulighet til å tenke nytt og satse på gode prosjekter, men vi har ingen konkrete planer per i dag. Det er viktig å sitte igjen med litt penger, sier hun.