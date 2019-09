Høsten har kommet til Karmsundet. Mørke skyer henger over havet like utenfor tettstedet Avaldsnes, der åtte oransje skip ligger på rekke og rad uten arbeid. Fartøyene tilhører offshorerederiet Solstad og er ikke alene.

Selskapets siste kvartalsrapport viser at 48 av 137 forsyningsskip, konstruksjonsfartøy og ankerskip nå ligger i opplag. Rapporten viser også at ytterligere over 30 skip har kontrakter som utløper før nyttår. Flere av dem har imidlertid opsjoner på at avtalene kan forlenges.

Mens oppturen for lengst har kommet for oljeselskapene og mange leverandører, sliter rederiene fortsatt. Det er langt flere skip tilgjengelig enn det er behov for.

Solstad er blant virksomhetene med brattest motbakke og har levert blodrøde tall i lang tid. I fjor ble det et underskudd før skatt på 5,7 milliarder kroner. I årets første halvår var tilsvarende tall 1,3 milliarder i minus.

– Det er en spent stemning her. Mange er usikre på hva som skjer framover. En del kolleger har allerede sluttet og gått over til andre bransjer med bedre utsikter, sier Kim Lekva Velve, hovedtillitsvalgt for Sjømannsforbundet i Solstad Offshore, til Sysla.

Selskapets største problem er en enorm gjeld. Ifølge forrige kvartalsrapport er den samlede gjelden på om lag 30 milliarder kroner. Det er inngått avtale med flere kreditorer om rente- og avdragsfrihet fram til 31. oktober. Hva som skjer etter det, er uvisst.

– Det er en alvorlig situasjon. Deler av selskapet er i brudd med lånebetingelsene, og bankene har all makt her. Hvis bankene vil, kan de slå deler av selskapet konkurs og ta pant i eiendelene, sier analytiker Sven Sele i Clarksons Platou.

Han understreker at konkurs er et lite sannsynlig utfall fordi det også er i bankenes interesse å holde Solstad i live.

Havvind preger nyhetene

Fredag kom nyheten om at Equinor og operatørselskapet SSE får kontrakter for å utvikle det som blir verdens største havvindprosjekt. Om lag 100 milliarder kroner skal investeres i prosjektene, som skal levere elektrisitet tilsvarende forbruket til 4,5 millioner britiske hjem.

Det er de tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen Creyke Beck A, Creyke Beck B og Teesside A som Equinor og partneren skal utvikle.

– Dette er en fantastisk dag for oss. 2019 har vært et historisk år for oss og et gjennombruddsår for Equinors satsing på havvind. Tidligere i år ble det klart at vi skal bygge et vindkraftverk i New York og nå får vi også tilslaget på Doggerbank. Nå tar vi steget opp i det ypperste tetsjiktet for globale vindkraftutbygginger, sier Pål Eitrheim, Equinors konserndirektør for nye energiløsninger.

Havvind har preget nyhetene hele denne uken. Mandag ble det arrangert en stor konferanse om temaet i Oslo, mens statsminister Erna Solgberg arrangerte toppmøte om temaet i Bergen tirsdag.

– Havvind er neste kapittel for havnasjonen Norge, sa statsministeren.

Mandag kom det også en fersk rapport som viser at havvind kan skape verdier for 117 milliarder kroner på 30 år.

Norge ønsker å satse stort på havvind, men i Trondheim jobber det franske selskapet Naval Energies for å vinne kappløpet.

Statfjord-jubileum

I november 2019 er det 40 år siden Statfjord-feltet ble satt i produksjon. Om få år er feltet historie. I tur og orden skal Statfjord-plattformene A, B og C avvikles. Statfjord A avslutter i 2022, Statfjord B og Statfjord C innen utgangen av 2025. Da vil Norges største oljefelt være historie.

For Norge har Statfjord-feltet vært en gedigen pengebinge. Feltet nådde sin daglige produksjonstopp 16. januar 1987 da det ble produsert 850.204 fat oljeekvivalenter. Oljeekvivalenter er felles måleenhet for olje- og gassressurser.

Statfjord troner øverst som Nordsjøens største oljefelt. Siden produksjonen kom i gang på Statfjord A i november 1979 har feltet produsert over svimlende 5 milliarder fat oljeekvivalenter.

Anslått inntjening på feltet er mer enn 1500 milliarder kroner, ifølge Aftenbladets arkiver, men selv Finansdepartementet har i dag ingen oversikt over inntjening til staten fra Statfjord. Equinor har heller ikke oppdatert sine anslag siden det ble opplyst om en inntjening på 1500 milliarder kroner.

Gjennom årenes løp har tusenvis av mennesker jobbet på Statfjord-feltet. Her kan du møte noen av dem som holder hjulene i gang i dag.

17.200 laks rømte

Slakteriet Brekke AS meldte tirsdag om at tusenvis av laks hadde rømt gjennom et hull 3×2 meter stort hull i noten. Opptellingen etter rømningen viser at det dreier seg om 17.200 rømte oppdrettslaks, ifølge Fiskeridirektoratet.

Onsdag ble det kjent at den rømte laksen er smittet av laksesykdommen PD. Sykdommen skyldes viruset SAV.

Selv om laksen ikke er farlig å spise, til tross for påvist PD, er det en viss smittefare for villfisk den møter i fjorden.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om hvor stor smittefare for villfisken er, sier Bjørn Olav Kvamme.

Totalt rømte 17.200 laks.

Stoppet utflagging etter press

Kabelselskapet Nexans avlyste utflagging av et av sine fartøy etter at oppdragsgiver Statnett understreket verdien av norske lønnsvilkår. Samtidig ble en varslet oppsigelse av samtlige ansatte trukket tilbake.

– Dette er en solskinnshistorie for oss, sier Trond Løfgren i Norsk Sjøoffisersforbund

Angrep i Saudi-Arabia

Verdens største oljeprosesseringsanlegg, som ligger i Buqyaq i Saudi-Arabia, ble natt til lørdag rammet av et droneangrep som førte til kraftige branner.

Da energiminister og prins Abdulaziz bin Salman holdt pressekonferanse i Jeddah tirsdag kveld, sa han at han ikke vet hvem som står bak angrepene. Energiministeren varsler at oljeproduksjonen ved det rammede anlegget vil være tilbake på normalt nivå innen utgangen av september.

Etter angrepene steg oljeprisen kraftig.

Kleven Verft under ny kontroll

Restruktureringen av Kleven Verft i Ulsteinvik i Møre og Romsdal er nå fullført, og det nye selskapet – Nye Kleven – har landet kontrakter som sikrer drift ved verftet gjennom 2020.

– Vi har ingen garanti for fremtiden, selv om vi har god tro på drift etter 2020, sier administrerende direktør Kjetil Bollestad i en pressemelding, som er gjengitt av Sunnmørsposten og en rekke andre lokale medier.

Nye Kleven vil bli kontrollert av bankene og Hurtigruten i en overgangsperiode.

Selskapet må kutte kraftig i ansatte – det er nå 244 ansatte ved verftet, og tallet skal ned til rundt 140, skriver NRK. Alternativet til nedbemanningen var avvikling av selskapet.

Det skjer ettersom Nye Kleven vil fullføre arbeidet av MS Fridtjof Nansen, verftets siste store kontrakt, rundt årsskiftet. Det vil gi mindre aktivitet i 2020.

– Det å nedbemanne er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men det er et helt avgjørende tiltak for at verftet skal kunne ha videre drift, sier Bollestad.

