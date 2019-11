Avsløringen ble kjent i islandske medier tirsdag kveld, skriver Fiskeribladet, som først omtalte saken i Norge.

Noe av overføringene ble brukt til å bestikke tjenestemenn i Namibia, ifølge nettavisa Stundin, som har samarbeidet med TV-dokumentarprogrammet Kveikur og den arabiske fjernsynskanalen Al Jazeera om saken. De har fått dokumenter som viser Samherjis bestikkelser og hvitvasking av penger gjennom skatteparadiser og Kypros fra WikiLeaks.

Samherji, som er Islands største fiskeindustriselskap, skal ha brukt DNB til å overføre inntekter fra fiske i Afrika, ifølge dokumentene. Selskapet fisker blant annet hestemakrell utenfor Namibia, og deler av inntektene skal ha blitt brukt til å bestikke namibiske tjenestemenn for å sikre seg kvoter, ifølge de islandske mediene.

70 millioner dollar

Blant annet er mer enn 70 millioner dollar overført via skallselskapet Cape Cod FS på Marshalløyene fra 2011 til 2018 gjennom bankkontoer i DNB.

I 2018 stengte imidlertid DNB kontoene til skallselskapet etter at den amerikanske banken Bank of New York Mellon nektet å gjennomføre en transaksjon fra selskapet. Dette resulterte i en gransking av skallselskapet.

Overfor NTB understreker DNB at kontoene til skallselskapet ble avsluttet i fjor.

– Vi ble kjent med det islandske TV-programmet i går og undersøker selvsagt påstandene. DNB tar arbeidet mot korrupsjon og hvitvasking på stort alvor og har de siste årene forsterket vår innsats mot økonomisk kriminalitet kraftig, sier informasjonsdirektør Even Westerveld.

Han ønsker imidlertid ikke å kommentere enkelthetene i saken.

– Det er politiets ansvar å etterforske og eventuelt avdekke om betalinger gjennom bankenes systemer medfører brudd på loven. DNB kan dessverre ikke gå ut med detaljerte opplysninger om enkeltselskaper, sier han.

Skylder på ansatt

I en pressemelding mandag hevder Samherji at en tidligere ansatt alene har stått bak bestikkelsene.

– Vi er svært skuffet over å få vite at Jóhannes Stefánsson, en tidligere daglig leder for våre operasjoner i Namibia, tilsynelatende har vært involvert i tvilsom forretningspraksis og muligens har viklet Samherji inn i ulovlige aktiviteter, sier direktør Thorsteinn Már Baldvinsson som viser til at Stefánsson fikk sparken i 2016 på grunn av vanstyring og uakseptabel oppførsel.

– Han har erkjent å ha vært involvert i ulovlige aktiviteter mens han ledet våre underselskaper i Namibia, skriver Samherji i pressemeldingen.

Ga grønt lys

Stefánsson sto selv fram i TV-dokumentaren tirsdag og fortalte om hvordan selskapet opererte. Ifølge ham var det Baldvinsson som ga grønt lys for bestikkelsene.

– Ingenting ble utbetalt uten hans tillatelse, hevder Stefánsson, som nå jobber for anti-korrupsjonsmyndigheten i Namibia.

En rekke politikere og tjenestemenn i Namibia skal ha mottatt store pengesummer, deriblant både justisministeren og fiskeriministeren, samt sistnevntes svigersønn, ifølge dokumentasjonen fra WikiLeaks.

Begge ministrene gikk onsdag av, skriver avisa The Namibian på Twitter. I en uttalelse til avisa nekter Namibias nylig avgåtte fiskeriminister Bernhard Esau for korrupsjonsanklagene. Esau sier anklagene er en del av en mediekampanje mot ham og partiet hans Swapo.

Hyrer norske advokater

Samherji har nå hyret det norske advokatfirmaet Wikborg Rein til å granske saken.

– Ingenting skal utelates, og vi vil kunngjøre resultatene av granskingen så fort de er tilgjengelige, lover selskapet.

I WikiLeaks-notatet står det at norske myndigheter er involvert i saken. Økokrim bekrefter overfor Dagens Næringsliv at de er kjent med saken.

– Økokrim er kjent med saken, men når og hvordan vi ble oppmerksom på den kan jeg ikke si noe om, sier jourhavende jurist Trude Stanghelle i Økokrim.