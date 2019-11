I slutten av oktober 2017 kom meldingen om at Eldar Sætre ikke ville benytte seg av muligheten til å bruke avtalen han hadde om å gå av med pensjon når han skulle fylle 62 år i februar 2018.

Sætre tok over midlertidig ledelsen av Nordens største selskap i oktober 2014, da Helge Lund gikk av. Så ble sunnmøringen utnevnt til stillingen 4. februar 2015.

I den nye avtalen ble det klart at Sætre vil gå av med pensjon senest når han fyller 67 år – i februar 2023 – men at han også har rett til å gå av tidligere. Da skal han varsle styreleder ni måneder i forkant.

Leter etter etterfølger

Nå er arbeidet med å finne Eldar Sætres etterfølger og ny konsernsjef i Equinor i gang, bekrefter flere kilder uavhengig av hverandre til Aftenbladet.

– Prosessen er i gang. Dette er alvor, sier en.

– Ikke satt sluttdato

I slutten av oktober i år – to år etter at Sætre ga beskjed om at han ikke ville benytte seg av avtalen han hadde med å gå av ved 62 år – spurte Aftenbladet ham om hvor lenge han var motivert for å stå i jobben.

– Jeg håper og tror at jeg blir, og det er bare én tanke i hodet mitt, og det er å stå på hver eneste dag.

På spørsmål om en sluttdato var satt, svarte Sætre avvisende.

– Hehe, da hadde du sikkert hørt om det, så, nei, jeg har ikke det, sa Sætre.

Etter hva Aftenbladet forstår, har Sætre sine ord i behold. En rekke ting er uavklart, noen sluttdato er ikke satt, men at det er snakk om at konsernsjefen vil tre til side i løpet av neste år.

Verken bekrefter eller avkrefter

Kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor vil verken bekrefte eller avkrefte at arbeidet med å finne en ny konsernsjef i Equinor er intensivert.

– Det er ikke satt noe tidspunkt for når Eldar Sætre skal fratre. Han har selv nylig uttalt til Aftenbladet at hans eneste fokus nå er å drive selskapet videre. Og så er det helt naturlig at styret og konsernsjefen har en dialog om når det er riktig å gjøre en endring. Styret er alltid ansvarlig for å ha gode kandidater klar for å ta over, også hvis noe uforutsett skulle skje.

Pedersen viser til at verken Sætre eller styret ønsker å gå konkret inn i hvilken dialog de har om dette.

– Kan du avvise at styret har intensivert arbeidet med å finne ny konsernsjef?

– Det er ikke satt noe tidspunkt for når Eldar Sætre skal fratre. Han fokuserer sin arbeidsinnsats mot å drive selskapet videre, som er jobben han har. Som sagt vil verken konsernsjefen eller styret kommentere dialogen de har om dette.

Kun Equinor

Eldar Sætre er sessing, fra Vartdal på Sunnmøre, like utenfor Ørsta. Han har tidligere fortalt Aftenbladet om fascinasjonen for regnskapsbøkene faren førte for det lille bygningsfirmaet sitt.

Senere gikk sønnen videre innen økonomi – først på gymnaset i Volda og så på Handelshøgskolen i Bergen.

Siden har han kun jobbet i Equinor – eller Statoil som selskapet het helt til det under Eldar Sætres ledelse skiftet navn til Equinor våren 2018.

Ville ikke til topps

Sætre, som kjøpte seg enebolig på Lura i Sandnes i 1995, har vært tydelig på at han ikke hadde noen tanker om å drive yrkeskarrieren helt til topps i Equinor.

Etter at Helge Lund gikk av, ga Sætre beskjed om at han ikke var en permanent løsning. Han følte imidlertid en plikt ovenfor selskapet han holder så høyt. Han merket at han fungerte i jobben og at andre også mente det samme.

Aftenbladet spurte Sætre om det var viktig for ham nettopp å lede Equinor, eller om det kunne vært hvilket som helst selskap.

– Nei, det er nok viktig at det er Equinor. Jeg er veldig glad i dette selskapet. Da jeg foreslo å skifte navn fra Statoil, var det av kjærlighet. Selskapet har gitt meg så mye, så mange muligheter. Jeg føler en enorm stolthet for det. Og at jeg nå får lov til å lede det, da har jeg vært ganske heldig og privilegert i livet. Det er jeg takknemlig for, sa Sætre.

Equinor startet nylig driften ved det tredje største feltet på norsk sokkel og den første gigantutbyggingen siden 1980-tallet. Hør Sysla-podden Det vi lever av om hvorfor dette feltet er så spesielt.