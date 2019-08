I sommer har den gul- og gråstripete båten USV «Maxliner» vært å se i fjordene rundt Bergen.

Det ubemannede overflatefartøyet har nemlig vært brukt til å gjennomføre den første ubemannede rørinspeksjonen i Nordsjøen noensinne.

Kampanjen ble gjennomført av bergensrederiet Swire Seabed på oppdrag for Equinor i juli, skriver selskapet i en pressemelding.

Inspiserte med drone

Bergensrederiet har benyttet Kongsberg Maritime sin Hugin AUV, som er en ubemannet undervannsdrone, i tillegg til USV «Maxliner».

De ansatte i Swire Seabed har spesialisert seg på å operere maskiner på de største havdyp. Ofte dreier det seg om å inspiseres eller skifte rørledninger offshore.

Denne gangen har hele rørinspeksjonen blitt ledet av et lite team i et kontrollrom på land i rederiets hovedkontor i Bergen. Herfra ble både både utskytning og innhenting av dronen, kontroll av det ubemannede overflatefartøyet og innhentingen av data styrt.

Inspeksjonen dekket fire rørlinjer, og hele 175 kilometer med to AUV-dykk.

Det norske gasstransportsystemet omfatter et nettverk av rørledninger med en lengde på om lag 8800 kilometer. Dette tilsvarer avstanden fra Oslo til Bangkok.

Integrert i rørledningssystemet er tre landanlegg for gass – Kårstø i Nord-Rogaland, Kollsnes i Hordaland og Nyhamna i Møre og Romsdal.

Oljerørledninger fra felt i Nordsjøen går inn til terminalene Sture og Mongstad i Hordaland, Kårstø i Nord-Rogaland og Teesside i Storbritannia.

Bruker betydelig mindre drivstoff

Ved å bruke et lite ubemannet fartøyet i kombinasjon med ubemannet undervannsdrone kan man redusere karbonfotavtrykket drastisk, melder Swire Seabed.

Et tradisjonelt fartøy kan bruke mellom 10.000-15.000 liter drivstoff per dag på slike operasjoner, mens et lite ubemannet fartøy bruker opp mot 95 prosent mindre drivstoff, ifølge rederiet.

Swire Seabed er godt kjent for Syslas lesere for deres banebrytende oppdrag med fartøyet «Seabed Constructor», som i løpet av det siste året har bidratt til å finne den savnede ubåten «San Juan» utenfor Argentina, tankskipet «Stellar Daisy» som sank i Sør-Atlanteren i 2017 og den franske ubåten «La Minerve», som hadde vært savnet siden 1968. Også i disse oppdragene benyttet selskapet ubemannede droner i letearbeidet.