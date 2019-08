Selskapets omsetning ender på rundt 1,854 milliarder kroner, noe som er opp fra 1,804 milliarder i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før ned- og avskrivninger (EBITDA) ender på 669 millioner, som er opp fra 560 i andre kvartal av 2018.

Resultatet før skatt ble i perioden på negative 42 millioner kroner, som er opp fra negative 549 millioner kroner i andre kvartal av 2018.

Fjorårets enorme kvartalstap skyldes en stor urealisert finanskostnadspost på hele 422 millioner kroner.

Nærmer seg full flåteutnyttelse for supplyfartøy

DOF-gruppen hadde en flåteutnyttelse på tilsammen 74 prosent i andre kvartal. Best utnyttelse hadde rederiet innenfor supplyfartøy-segmentet (PSV) med hele 93 prosent utnyttelse.

For subsea- og ankerhåndterings-fartøyene (AHTS) var dekningen på henholdsvis 67 og 69 prosent.

Selskapet hadde i slutten av perioden totalt 67 fartøy hvor fem av dem var i opplag.

Tok et skip ut av opplag

Selskapet skriver i meldingen at hoveddelen av supply- og ankerhåndteringsfartøyene har vært på faste kontrakter eller på kontrakter i spotmarkedet. Subsea-flåten har derimot vært på terminkontraker eller på såkalte subsea IMR-kontrakter (inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner).

Av de 16 forsyningsskipene (PSV) som DOF har i flåten har alle vært i bruk i kvartalet. I tillegg tok rederiet ut et fartøy fra opplag.

Selskapet trekker frem to femårskontrakter for skipene «Skandi Marøy» og «Skandi Nova» for ConocoPhillips som de viktigste PSV-kontraktene i kvartalet.

Innen ankerhåndterings-segmentet er de fleste av skipene på jobb i Sør-Amerika. Hele 10 skip er i gang utenfor kysten av Brasil og ett er utenfor Argentina. De fleste skipene er på faste kontrakter og hoveddelen av skipene har lokale flagg, skriver styret i rapporten.

– Fortsatt stor usikkerhet

Selv om rederiet ser en forbedring i Nordsjømarkedet for PSV- og AHTS-skip sammenlignet med fjoråret, mener de fortsatt at markedet er utfordrende.

– Nordsjøen viser bedring innen både utnyttelse og rater, men det er fortsatt store svingninger innen begge deler. Spesielt gjelder dette for AHTS-flåten. For subsea-IMR-flåten har markedet vært utfordrende nok et kvartal, skriver styret i rapporten.

De neste 6 til 12 månedene vil en rekke langtidskontrakter gå mot slutten for rederiet, men rederiet mener samtidig at de har en stor nok ordrebok.

– Strategien vil fortsatt være å sikre flåten på terminkontraker, og vi jobber fortsatt med å holde flåten i arbeid i så stor grad som mulig, skriver styret.