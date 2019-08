Det var sterk vind og snøvær da «Northguider» gikk på grunn utenfor Svalbard 28. desember i fjor.

De 14 som var om bord drev med fiske da de mistet kontroll over tråleren. Alle kom seg ut i en dramatisk redningsaksjon, men båten ble liggende igjen.

Nå er hevingsoperasjonen i gang, men vanskelig vær forsinker arbeidet.

Undersøker båten

«Northguider» har stått på grunn i Kinnvika i Hinlopenstredet i snart åtte måneder. Forrige uke startet arbeidet med å heve båten.

Det er rederiet Opilio AS på Austevoll som eier «Northguider», og som har satt i gang operasjonen etter pålegg fra Kystverket. Men det er Opilios forsikringsselskap Gard som har det praktiske ansvaret.

– Vi hadde oppstartsmøte med de involverte i Longyearbyen 31. juli. Deretter seilte de opp til båten og brukte noen dager på å etablere seg der, forteller Lill Veronika Benjaminsen, seniorrådgiver i Kystverket.

Deretter brukte mannskapet tid på å undersøke skroget på båten for å se om det er større skader enn først antatt. Nå er de i gang med å forsterke skroget, slik at det kan installeres løfteutstyr til å heve båten og trekke den ut på dypere vann.

Men kuling med snø- og sluddbyger har gjort arbeidet vanskelig.

– Vi fikk rapport i dag som sier at de har dårlig vær, så nå er det pause fra arbeidet. Det ser foreløpig ikke ut til at de får gjort noe mer i dag, sier Benjaminsen.

Få ut diesel

Båten fra Austevoll gikk på grunn midt i et naturreservat. Om bord var det 320 kubikk diesel som måtte tømmes raskt, så det ikke skulle lekke ut.

– Arbeid med tømming av olje ble startet i vinter. Da undersøkte de også muligheten for å gå rett over på vrakfjerning, men værforholdene var for krevende, sier Benjaminsen.

– Hvorfor skal den heves nå?

– De har måttet vente av hensyn til sårbare naturressurser i området. Det er blant annet et ganske stort fuglefjell i nærheten, så de måtte vente til hekketiden var over.

Tar mange uker

Selve operasjonen er ifølge Benjaminsen ventet å ta over en måned.

– Så er det mange usikre momenter, blant annet at vi ikke er sikre på hvor omfattende skadene er. Vi vet nok mer om halvannen uke.

Båten må tettes og forsterkes fordi den skal rettes opp trekkes ut på dypere vann. Når den er klar, skal den slepes til Longyearbyen, og deretter til Bergen.

Sigve Drønen, operasjonssjef i Brødrene Birkeland Fiskebåtrederi, som driver og eier Opilio AS, forteller at båten til slutt skrapes.

– Kostnadene med å reparere den er så mye høyere enn den reelle verdien på båten.

Men det vil trolig gå flere måneder før det skjer.