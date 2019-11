Ivan Vindheim (48) er utnevnt til ny konsernsjef for Mowi ASA. Vindheim etterfølger Alf-Helge Aarskog (52) som har besluttet å tre tilbake etter nesten 10 år som konsernsjef.

Utnevnelsen trer i kraft fra og med i dag 12. november 2019, skriver selskapet i en børsmelding.

Fra finansdirektør til konsernsjef

Ivan Vindheim har frem til nå vært finansdirektør i selskapet siden 2012 og har erfaring fra sjømatnæringen i lang tid. Blant annet var han finansdirektør i Lerøy Seafood.

– Mowi er verdens ledende havbruksselskap med mange muligheter foran seg. Så

det er med stor ære og ydmykhet jeg sammen med over 14 500 høyt kompetente

medarbeidere påtar meg oppgaven å lede Mowi videre, sier Vindheim.

Går av etter ti år

Alf helge Aarskog går av på dagen etter nesten ti år som konsernsjef i det som har blitt verdens største selskap for atlantisk oppdrettslaks.

«Under hans periode som konsernsjef har Mowi også levert solid avkastning til aksjonærene», heter det i meldingen.

Siden Aarskog tok over styringen av selskapet har også lakseprisene skutt i været. Siden 2010 har aksjekursen til selskapet gått fra rundt 45 kroner til 228 kroner i skrivende stund.

Selskapet har en markedsverdi i dag på rundt 118 milliarder kroner og var ved utgangen av 2018 det fjerde mest verdifulle selskapet i Norge.

– Alf-Helge har utviklet selskapet til verdens ledende sjømatselskap, med ledende posisjon innen genetikk, fôr, oppdrett, videreforedling og salg. De strategiske valgene tatt gjennom årene har gjort Mowi til et sterkt og robust selskap som har utviklet laksekategorien, sier styreleder i Mowi, Ole-Eirik Lerøy.

Kristian Ellingsen blir ny finansdirektør

Vindheims erstatning er Kristian Ellingsen som frem til nå har vært regnskapsdirektør. Han har vært ansatt i selskapet i fire år og var før det nesten ti år i konsulentselskapet PwC.

– Jeg er veldig glad for at Kristian tar over som finansdirektør i Mowi. Kristian er meget talentfull og kjenner selskapet og organisasjonen godt. Dette sørger for momentum og kontinuitet fra dag en, sier Vindheim.

Saken oppdateres.