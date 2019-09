Da orkanen Dorian ankom øystaten Bahamas sørøst for Florida hadde Equinor 54 personer på jobb på terminalen på South Riding Point på øyen Grand Bahama. Terminalen ble stengt ned 31. august, og selskapet bekrefter i dag at alt Equinor-peronale er gjort rede for og er i sikkerhet.

Vanskelige kommunikasjonsforhold har gjort det tidkrevende å få tak i alt personale, men vi har nå lyktes i å oppnå kontakt med alle, skriver selskapet i en melding torsdag.

Selskapets ansatte skal etter forholdene ha det bra, men er i en vanskelig situasjon på grunn av de store ødeleggelsene orkanen har påført øygruppen.

Store skader

De første undersøkelsene fra luften avdekker at anlegget har fått skader og at det er observert oljelekkasjer fra lagringstanker på land. Det er ennå for tidlig å si noe om omfanget av skadene. Det er per nå ikke observert utslipp til sjø.

Equinor har mobilisert oljevernberedskap som vil ankomme South Riding Point-terminalen så snart som mulig. Vi jobber nå med å få bedre oversikt over situasjonen og iverksette egnede tiltak.

Vanskelig å få oversikt

Selv om værforholdene har bedret seg, opplyser selskapet at ødelagte veier og flom gjør at det fremdeles er vanskelig å få oversikt over situasjonen og skadene på terminalen om det omkringliggende området.

Selskapet vil komme tilbake mer oppdatert informasjon så snart det har fått tilgang til terminalområdet, og er i stand til å bekrefte situasjonen, heter det i meldingen.