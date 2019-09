Like før klokken 9.15 tippet tråleren over til siden. Det ryker kraftig fra skipet, som har 200.000 liter dieselolje om bord.

Brannen om bord i den russiske tråleren Bukhta Naezdik brøt ut onsdag formiddag og skaper store utfordringer i Tromsø. Tråleren ligger til kai Breivika i Tromsø.

– Det brenner fortsatt midtskips, men ikke i det området vi vurderer at er farligst med tanke på eksplosjonsfare. Situasjonen er stabil, sa operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til NTB like før kantringen.

Brannmannskaper fortsatte da å pøse på med vann for å kjøle ned brannen. Nødetatene har fortløpende vurdert om tråleren skulle slepes bort eller senkes.

Brannen skal ha startet da hydraulikkolje og trålposer i baugen av tråleren skal ha tatt fyr. Siden spredte flammene seg videre til hele skipet. Natt til torsdag så brannen ut til å spre seg lenger bakover i skroget før det på morgenkvisten på nytt blusset opp i åpne flammer foran i baugen.

Vurderte å senke skipet

Tromsø kommune har bedt folk over hele byen om å lukke vinduer for ikke bli eksponert for den potensielt giftige røyken.

Brannvesenet har vurdert å trekke skipet vekk fra kaia, men har frykter dette vil ha negative konsekvenser. Det er også blitt vurdert å senke skipet ved kaia.

– Vi kan ikke bruke så offensive slokkemetoder som vi ellers kunne ha gjort av hensyn til nærheten til sykehuset. Når vi pøser vann rett på brannen, drives røyken opp mot sykehuset, og det kommer inn i ventilasjonsanlegget der med de følgene det kan risikere å gi, sa operasjonsleder Beate Helberg i Troms politidistrikt til NTB ved 5.30-tiden.

Torsdag morgen lå Bukhta Naezdnik tungt over på den ene siden etter å ha blitt pøst med tusenvis av liter vann de siste timene.

– Vi håper egentlig nå at tråleren skal krenge over ved kaia. Det vil lette slokkearbeidet, sa operasjonsleder Beate Helberg i politiet til NTB tidligere torsdag morgen.

Krisestab på sykehuset

Sykehuset i Tromsø ligger nær brannstedet, og den tykke røyken driver i den retningen.

Sykehuset har satt krisestab og vurderer om avdelinger må stenges. Ansatte kommer seg ikke på jobb fordi veier er stengt på grunn av trålerbrannen.

– Vi sitter i krisestab nå for å kartlegge situasjonen. Vi har utfordringer med å få folk på jobb. Vi vurderer om vi må stenge deler av sykehuset og be pasienter holde seg hjemme, men enn så lenge driver vi sykehuset som normalt, forteller pressevakt Jørn Resvoll ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til NTB torsdag morgen.

92 ble evakuert

Folk som oppholdt seg i nærheten av tråleren, ble evakuert på grunn av røyken. Beboere i området er bedt om å holde dører og vinduer lukket.

92 personer er bostedsregistrert innenfor sikkerhetsradiusen på 300 meter. I tillegg kommer personer som eventuelt er på besøk. Det er Tromsø kommune som tar hånd om de evakuerte og sørger for at de gis et sted å sove.

Ordren om evakuering ble gitt etter at brannen hadde herjet skipet i tolv timer. Brannmannskapene klarte tilsynelatende først å få mer og mer kontroll over brannen, før den igjen kom ut av kontroll etter å ha blusset opp.

Tolv til legevakt

Tråleren hadde et mannskap på 29. Alle var ved 12.30-tiden onsdag gjort rede for.

Ifølge politiet ble tolv personer sendt til legevakt for behandling av mulige røykskader.

– Et tosifret antall pasienter er ankommet sykehuset, opplyste Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (UNN).

Til NRK opplyser UNN at to personer har vært inne til observasjon. Politiet opplyser imidlertid at det ikke er meldt om personskader.

Flere veier i Tromsø er sperret som følge av brannen.