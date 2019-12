I november mottok Havila en kansellering fra det spanske verftet Barreras for byggingen av de to Kystruteskipene Havila Pollux og Havila Polaris. Skipene utgjør halvparten av rederiets flåte som skal seile mellom Bergen og Kirkenes fra første januar 2021.

I slutten av november uttalte administrerende direktør i Havila Arild Myrvoll at de hadde sett etter alternativer en god stund, og hadde vært i kontakt med flere verft.

I sluttforhandlinger med tyrkisk verft

Det tyrkiske verftet Tersan er et av verftene Havila nå er i en sluttfase av forhandlingene med, sier Per Sævik, styreleder i Havila Kystruten. Til Nett.no uttalte Sævik forrige uke at Tersan har sagt seg klar til å overta byggingen av de to skipene, og at partene var nær en endelig konklusjon.

– Tersan har den fordelen at de bygger de to første, sier Sævik til Sysla, men understreker at de ikke har to streker under svaret ennå.

Sævik sier han hadde trodd at de skulle klare å konkludere en avtale før jul, men konstaterer at det ikke gikk.

– Det var ikke noe spesielt som gjorde det. Vi forhandlet helt opp til jul, så det er rart med det. Det er en del forhold som må avklares i forhold til Barreras, sier Sævik, men ønsker ikke å gå i nærmere detalj.

Selskapet har også hatt møter med det spanske verftet Metalships, som ligger i samme by som det havarerte Barreras-verftet, i Vigo i Spania, sier Sævik. Til sammen har Havila hatt møter med tre-fire forskjellige verft, og håper å konkludere så fort som mulig.

– Vi har i hvert fall ikke veldig god tid. Jeg tror ikke du skal regne med at vi venter lenger enn nødvendig, sier Sævik.

For tunge skrog

Enn så lenge ligger de halvferdige skrogene ved verftet i Spania, der det ikke har vært aktivitet siden august i år. Skipene har hatt problemer med vekt og dybdegang, noe det tyrkiske verftet som bygger de to andre skipene har løst ved å flytte mer vekt nedover i skipet samt å bygge de to øverste etasjene i aluminium, skriver Nett.no

Sævik er enig i at mye kunne løst seg dersom Tersan tok over byggingen av de to siste skipene også, men legger til at løsningen som brukes der også kan brukes av andre.

– Ja, det er en nokså effektiv løsning på vektproblemene. Men den løsningen tror jeg du vil se uansett hvem som bygger de, sier han til Sysla.

Har inspisert erstatningsskip

Dersom skipene som skal gå i kysttrafikk mellom Bergen og Kirkenes ikke er klare til 1. januar 2021, risikerer Havila å bli ilagt dagbøter.

Sævik sier selskapet har hatt folk på inspisering av potensielle erstatningsskip de siste to ukene, men at det ikke er tatt noen konklusjon her heller.

– Slik vi tenker er ikke det en spesielt vanskelig sak. Men vi må ha det godkjent av departementet, sier Sævik, som legger til at “alle forstår” at skipene i Spania ikke vil være klar ved oppstart av ruten. Han regner med at det blir en løsning for erstatningsskipene “i god tid”.

Med det tar også Per Sævik ferie, og gir følgende situasjonsbeskrivelse på oppløpet til julekvelden.

– Jeg tror du skal regne med at vi er inne i en situasjon nå der vi er innstilt på jul. Vi vil nok nyte i lange drag, sier Sævik.