Dermed blir Capeomega den klart største private aktøren i norsk gass-infrastruktur.

Capeomega eide 16 prosent av Gassled fra før, men kjøper nå ytterligere 10 prosent. Selger er Stavanger-baserte Solveig Gas. Prisen vil ingen si noe om, men transaksjonen er i milliardklassen. Capeomega ble priset til rundt 12 milliarder kroner da selskapet ble solgt til Partners Group i vår. Eierandelen i Gassled var den den desidert mest verdifulle i selskapet.

Nå har Capeomega altså økt eierandelen i Gassled, fra 16 til 26 prosent.

– Kjøpet er en del av vår strategi, som er å bli større innenfor det vi allerede holder på med. Det er hovedsakelig investeringer i gassrør, sier daglig leder i Capeomega, Gisle Eriksen, til Sysla.

Fakta Forlenge Lukke Norge forsyner Europa med gass gjennom gedigne gassrør som staten opererer gjennom selskapet Gassco AS. Systemet eies av ulike investorer, og ingen enkeltaktør kan eie mer enn 33 prosent.

Gasseksportørene har lik adgang, og betaler faste tariffer («leie») som myndighetene fastsetter.

Gassled er «hovedrørsystemet» mellom sokkelen og kontinentet. Her eier nå Capeomega 26 prosent, og ønsker å kjøpe seg opp til 33 prosent.

Polarled er rørledningen som fører gass fra Aasta Hansteen-plattformen til Nyhamna-anlegget i Aukra i Møre og Romsdal. Her eier allerede Capeomega 33 prosent.

I selve Nyhamna eier de nå 18 prosent, og ønsker å kjøpe seg opp til 33 prosent.

Capeomega har også eierandeler i tre gamle og delvis nedstengte felt i Nordsjøen: Brynhild (49 prosent), Oselvar (45 prosent) og Enoch (4,36 prosent)

Fra null til fem milliarder i omsetning på fem år

Da Capeomega startet opp høsten 2014 var det bare strategien som lå i selskapet. Det Stavanger-baserte oppkjøpselskapet HitecVision hadde troen og gikk inn med kapital. I april i år gikk siddisene ut og et sveitsisk investeringsselskap kom inn.

Med steinrike sveitsere på eiersiden skorter det ikke på finansieringen. Det er bare en uke siden selskapet kjøpte deler av Nyhamna gassterminal fra oljeselskapet Wintershall. Dette blir altså den andre storhandelen som Capeomega foretar siden de nye eierne formelt overtok i juli.

– Det er vi veldig fornøyd med, sier Gisle Eriksen.

