7. august startet fjerningen av den havarerte reketråleren fra Hinlopenstredet. Da hadde vraket ligget fast siden ulykken 28. desember i fjor.

I en oppdatering fra Kystverket kommer det frem at det kan bli umulig å fjerne vraket i år. Den opprinnelige planen var å vente på godt vær og tette hull i skroget, flytte vraket på en lekter og frakte det til havn.

Nå viser det seg derimot at en lengre periode med dårlig vær gjør at bergingsplanen sannsynligvis må skrotes.

– Vi er selvsagt svært skuffet over at den planlagte operasjonen ikke har gått som planlagt, sier Rune Bergstrøm, prosjektleder for bergingsoperasjonen hos Kystverket.

Skaden verre enn forventet

Det er uvanlig utfordrende is- og vindforhold i området som «Northguider» ligger i som ligger bak forsinkelsene.

Skaden i skroget er mye verre enn det som var forventet, og i tillegg har ikke bergingsmannskapene fått en lang nok sammenhengende periode å arbeid på.

Eierne av vraket vurderer nå andre alternativer for å fjerne vraket, skriver Kystverket.

Ett av dem er å utsette fjerningen til sommeren 2020.

– Hensynet til sikkerhet for utstyr og personell har gjort at de har måtte avbryte operasjonen gjentatte ganger. Kystverket vil selvsagt følge opp pålegget vi har gitt om at vraket skal fjernes, sier Bergstrøm.

Drivstoff og olje er fjernet

28. desember i fjor mistet reketråleren «Northguider» kontrollen ved Hinlopenstredet på Svalbard og drev på land. Se video lengre nede i saken.

Mannskapet på 14 ble evakuert i en redningsaksjonen som Sysselmannen på Svalbard beskriver som «helt på grensen av det forsvarlige for å berge liv».

Fakta Forlenge Lukke «Northguider»-havariet Den drøyt 50 meter lange Austevoll-båten hadde bare fisket noen timer da den braste på land litt sør for Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard, med trålene ute.

I et av verdens mest avsidesliggende og ugjestmilde områder, var 14 mann fanget om bord på et skip som tok inn vann.

I sammenstøtet med en berghylle under vann var det blitt hull i skroget ved maskinrommet.

Gradestokken viste 20 kuldegrader.

To timer etter at havarialarmen gikk, var den siste av mannskapet tatt om bord i Sysselmannens helikoptre, som rykket ut fra Longyearbyen 200 kilometer lenger sør.

Mannskapet kom fra det med lettere frostskader og noen brukne ribbein.

Havaristen er tømt for diesel. Nå starter arbeidet med å fjerne havaristen.

Siden den gang har vraket ligget på grunn, fastfrosset i et av verdens mest utilgjengelige og ugjestmilde områder.

– Sysselmannen hadde selvfølgelig helst sett at vraket ble fjernet i år, sier miljøvernsjef hos Sysselmannen, Morten Wedege.

Han er imidlertid glad for at vraket er tømt for diesel og andre forurensningskilder.

Båten ble i starten av året tømt for olje og drivstoff i en omfattende aksjon. Tre turistbåter fra Hurtigruten gikk 200 turer mellom kystvaktskipet KV Svalbard og Northguider.

Hver av de tre småbåtene hadde to tusenliterskanner stroppet fast om bord.

