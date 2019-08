Vurderer å flytte oppdrettsanlegg ut av Hardangerfjorden

Knapt noen steder i Norge står oppdrettsanleggene like tett som i Hardanger. Samtidig tilhører fjordsystemet den produksjonssonen med oppdrettslaks som har størst problemer med lus.

– Vi må finne løsninger for tettheten av oppdrettsanlegg i fjorden. Jo flere verter som finnes for lus, jo større sannsynlighet er det for at det blir stort påslag med lus. Jeg er innstilt på å se på mange forskjellige løsninger for å bedre situasjonen, sier Nesvik.

Der millioner av oppdrettslaks er samlet, produseres lus som igjen truer villfisken.

Et alternativ fiskeriministeren vurderer, er å flytte oppdrettsanlegg ut av den indre delen av Hardangerfjorden. Nesvik vil også vurdere å slå sammen anlegg, slik at gode lokaliteter med lite lus og sykdom blir enda større enn i dag.

– Dette kan være løsninger i en overgangsfase, sier Nesvik.

Innfører «trafikklyssystem»

Akkurat nå blinker det rødt lys over hele den såkalte produksjonssone tre – som strekker seg fra Karmøy til Sotra.

I høst setter myndighetene på det såkalte trafikklyssystemet etter å ha vurdert hvor mye villfisk som dør av lusepresset fra oppdrettsmerdene. Blir det rødt, må produksjonen ned seks prosent.

Blir det gult, kan produksjonen fortsette som før. Blir sonen grønn, får oppdretterne øke produksjonen inntil seks prosent.

– Trafikklyssystemet er et vekstregime. Sist lyste det rødt i produksjonssone tre og fire. Jeg håper i hvert fall at det blir gult når trafikklyssystemet skrus på, sier Nesvik. Les også: Sykdom og lus trakk ned resultatene til Vestland-oppdretterne

Produksjonssone fire strekker seg fra Nordhordland til Stad.

Nesvik sier han har forståelse for at rød sone vil skape vansker for små og mellomstor oppdrettere som enten har alle, eller de fleste anleggene sin i sone tre.

– De største oppdretteren er i annen situasjon. De har kanskje produksjon i syv-åtte ulike soner, og kan flytte produksjonen til andre steder. Derfor er vi opptatt av å ta spesielle hensyn til de små og mellomstore, sier Nesvik.

Mowi (tidligere Marine Harvest) og Lerøy Seafood er de to største oppdrettsselskapene i Norge. Norge er delt inn i 13 ulike produksjonssoner.

Flere kan få unntak

Fiskeriministeren mener også mange oppdrettere har nytte av en unntaksbestemmelse i trafikklyssystemet.

Fakta Forlenge Lukke Mattilsynet har gitt flere oppdrettere på Vestlandet åpning for å vokse, selv om produksjonssonen til høsten skulle bli såkalt rød sone, der produksjon av laks og regnbueørret skal ned seks prosent. Årsaken til “unntaksvekst” er at luseforholdene er gode med lite smittefare:

I produksjonsområde tre – fra Karmøy til Sotra – gjelder det anleggene Gjerdesvikflua, Fusavika og Djupedalen tilhørende Bolaks i Fusa. Hisdalen i Kvinnherad som tilhører Eide Fjordbruk og Sagvik i Kvam som tilhører Tombre Fiskeanlegg.

I produksjonssone fire – fra Nordhordland til Stad – gjelder det anleggene Litletveitholane på Osterøy som er eid av Tombre Fiskeanlegg, Eikebæråane i Lindås som tilhører Eide Fjordbruk og Moldøyosen på Fedje som tilhører Fjord Drift AS.

– De oppdrettslokalitetene som kan dokumentere at de ikke sprer lus og ikke overskrider lusegrensen, kan likevel få vekst. Ganske mange har søkt om unntaket. Selv om produksjonssone tre blir rød, kan enkelte oppdrettere likevel få vekst, sier Nesvik.

Fiskeriministeren har hatt flere møter med oppdrettsnæringen der de er blitt utfordret på å finne løsninger.

PD

– Dessverre har det vist seg vanskelig for oppdretteren å samle seg om noe. Det er for mange enkeltaktører, som har ulike vinklinger på utfordringer med trafikklyssystemet, sier Nesvik.

Fiskeriministeren har nå også til høring en ny plan for bekjempelse av fiskesykdommen PD – Pankreas Disease – som er svært utbredt i merdene på Vestlandet.

Nå skal reglene bli strengere for blant annet transport og håndtering av PD-syk fisk for å unngå at smitten sprer seg.

– Jeg er veldig opptatt av omdømmet til norsk laks og regnbueørret i utlandet, og vil ikke ta noen sjanser på at omdømmet svekkes. Eksporterer vi bare en PD-syk fisk til Kina igjen, er vi igjen ute av det markedet som vi har brukt år på å bygge opp, sier Nesvik.

Kina er et av flere land som sier nei til PD-syk fisk fra Norge. Kina har likevel opplevd at PD-laks har kommet etter feilmerking i Norge. Eksportselskapet Ocean Quality AS suspenderte i fjor to ansatte etter at Mattilsynet avdekket uriktig bruk av dokumenter.