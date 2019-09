Han peikar på at industrien no får fire år på seg.

– Utviklinga av teknologi går så raskt no, at enormt mykje vil skje før vi når 2024, seier han.

Dette vil medføra kraftige klimakutt i nye Vestland fylke. Båtane som no går mellom Sogn og Fjordane og Bergen står ifølgje fylkeskommunen for nær 40 prosent av utsleppa frå kollektivtrafikken i Sogn og Fjordane.

Hør episoden fra «Det vi lever av» om grønn skipsfart:

Anbod på høyring

No skal ein høyringsrunde visa om industrien er i stand til å levera etter desse krava.

I forslaget til anbod står det at dialogen med bransjen «tilseier at det er mulig med nullutslepp på hurtigbåt frå 2023. For å få ein god overgang til ny teknologi vert det for ein del ruter stilt krav om nullutslepp frå seinast 1. mai 2024.»

– Vi legg anbodet ut til høyring for å kvalitetssikra det, og sjekka at krava er realistiske og fornuftige. Det er industrien som har fasiten, seier assisterande fylkesdirektør Øystein Hunvik.

Som ei gullerot vil fylket, som frå første januar er slått saman til Vestland, altså legga opp til ei ordning med CO₂-bonus om reiarlaget klarar å få til nullutslepp før 2024.

Ifølgje Hunvik vert dette ein pengebonus knytt til reduksjon av utslepp, etter at kontrakten er inngått.

Auka tilskot

I 2019 brukar Sogn og Fjordane fylkeskommune om lag 130 millionar kroner årleg til drift av lokal og hurtigbåtruter. Økonomiplanen og seinare vedtak i fylkestinget opnar for at ein frå 2022 kan bruka om lag 230 millionar kroner for året.

Påslaget på 100 millionar kroner er ifølgje Hunvik knytt til kravet om ny teknologi.