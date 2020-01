– Nullutslipp er det klare målet vårt, sier direktør for teknologi og bærekraft i Odfjell Drilling, Per Lund.

Bergensselskapet har nå igangsatt et nytt prosjekt for å gå over til hybriddrift og batteripakker på flere av riggene i flåten.

Løsningen Odfjell har valgt å bruke baserer seg ikke bare på batterier, men er en skreddersydd hybridløsning for borerigger, ifølge Lund.

– Vi er i gang med et prosjekt på Deepsea Atlantic. Denne løsningen baserer seg blant annet på såkalt «svinghjulteknologi» som innebærer effektiv lagring av bevegelsesenergi. Dette gir betydelig raskere kraftoverføring enn hva dagens batteriteknologi er i stand til, sier han.

På boreriggene preges kraftforbruket av store svingninger. Dette har ført til at riggene hittil har måttet holde flere dieselgeneratorer i drift på lav kapasitet, som igjen har gitt høyere utslipp.

– Den nye teknologien gjør oss i stand til å jevne ut kraftbehovet slik at vi kan kjøre færre generatorer på optimal last, og likevel opprettholde nok beredskapskraft til å håndtere store svingninger i kraftforbruket, forklarer bærekraftdirektøren.

Konkrete planer om nullutslipp

De siste årene har det skjedd mye i bransjen.

Nå mener Odfjell Drilling det er realistisk å oppnå nullutslipp fra sine eksisterende rigger. Hvordan riggselskapet skal klare dette, vil imidlertid ikke Lund si noe om ennå.

– Vi har konkrete planer om å bore brønner med nullutslipp fra våre rigger om et par år. Dette avhenger også av kundene våre, men det er et viktig fokus i tiden fremover, og noe vi bruker mye ressurser på å få til, sier Lund.

Hybridløsningene kan han derimot fortelle mer om.

For å oppnå best mulig effekt, understreker Lund at det er viktig å finne løsninger som er spesialtilpasset de ulike riggene.

– Energibehovet på riggene kjennetegnes av hyppige variasjoner som gjør at rene batteriløsninger ikke gir optimal effekt. For oss er det viktig at vi går for hybridløsninger som er skreddersydd for rigg, sier Lund.

Utslippskutt på 40 prosent

Nå planlegger også Odfjell å installere hybridløsninger på de andre riggene i flåten, og har allerede mottatt støtte fra NOx-fondet for ombygging av Deepsea Stavanger.

– Vi håper på det samme for Deepsea Nordkapp, legger Lund til.

Bærekraftdirektøren er klar på at bransjen nå er inne i en viktig omstilling.

– Bare de siste årene har det blitt et voldsomt økt fokus på å redusere utslippene. Med de nye hybrid- og batteri-installasjonene i kombinasjon med andre tiltak, regner vi med utslippskutt på 40 prosent på hver brønn, sier Lund.

Konkurransemessig fortrinn

Også Seadrill, som opprinnelig kjøpte verdens første hybriddrevne borerigg, West Mira, utforsker mulighetene for flere av sine rigger.

– Vi ser på hybriddrift for West Linus og West Elara, men har ingen detaljer klare ennå, sier europadirektør i Seadrill, Henrik M. Hansen til Sysla.

Hansen er imidlertid usikker på om hybriddrift vil bli den nye standarden i bransjen, men mener det er en klar konkurransemessig fordel å være mer energieffektiv.

Det sier Maersk Drilling-toppsjef Jakob Korsgaard seg enig i.

– Det er ingen tvil om at det miljømessige fotavtrykket er viktig for oss. Produksjonen på norsk sokkel og i internasjonal konkurranse er noe av det reneste som produseres, og det er vi en viktig bidragsyter til, sier Korsgaard.

I november offentliggjorde Maersk Drilling planer om å oppgradere den oppjekkbare riggen Maersk Integrator til hybriddrift.

Fra tidligere hadde riggselskapet allerede bestemt seg for å installere batteripakker på Maersk Intrepid, hvor den hybride driften skal kombineres med datadrevet teknologi for å redusere energiforbruket og minske Co2-utslippene ytterligere.

Nå skal Maersk Integrator gjennomgå lignende oppgraderinger.

Maersk har inngått en egen kompensasjonsordning med Aker BP for å finansiere prosjektet, og i likhet med Odfjell mottar Maersk også støtte fra NOx-fondet.

Fakta Forlenge Lukke NOx-fondet Stiftet i 2008. 14 næringsorganisasjoner og Klima- og Miljøverndepartementet signerte en Miljøavtale om NOx med formål om å kutte NOx-utslipp i næringslivet og bidra til å oppfylle Norges forpliktelser i Gøteborgprotokollen.

Fondet gir støtte til konkrete nitrogenoksid-reduserende tiltak for virksomheter omfattet av NOx-avtalen. Hovedmålet er å redusere NOx-utslipp.

Fondet er et spleiselag der virksomhetene som er med betaler inn etter mengde utslipp og kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak.

NOx er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2. NOx kan føre til alvorlige helseskader hos mennesker, blant annet luftveissykdommer. NOx er også ansvarlig for smog og den typiske brune skyen som dekker større byer og gir dårlig luftkvalitet.

I Norge er kildene til utslipp av NOx først og fremst forbrenning av fossilt brensel i olje- og gassvirksomhet, industrien og mobile kilder på land og til havs. Kilde: NOx-fondet

– Omstillingen kunne skjedd raskere

Tilbake hos bærekraftsdirektøren i Odfjell er Per Lund takknemlig for NOx-finansieringen. Samtidig mener han utviklingen kunne skjedd enda raskere.

– Vi har fått fantastisk god støtte fra NOx-fondet, men finansieringsmodellen synes å skape en en flaskehals i hele næringen. Utbetalingene skjer først 12 måneder etter anleggene er satt i drift, og det er nok en viktig faktor til at utrullingen går en del tregere enn det som ellers hadde vært mulig, sier Lund.

– Det er viktig å skru på de kommersielle mekanismene slik at disse løsningene også svarer seg økonomisk, sier han.

