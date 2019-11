I tredje kvartal falt driftsinntektene for fergeselskapet til 705,5 millioner kroner, ned fra 824,5 millioner kroner i samme periode i 2018.

Det ble klart da Fjord1 la frem kvartalsrapporten onsdag.

Også driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) sank sammenliknet med fjoråret, fra 355,2 millioner kroner til 278 millioner kroner.

– Driften var stabil og nedgangen i driftsinntekt i forhold til fjoråret skyldes forbigående lavere fergevolum, skriver selskapet i en melding.

Resultat etter skatt endte med et overskudd på 115 millioner kroner for Fjord1. Dette er nær en halvering fra tredje kvartal 2018 da selskapet leverte et overskudd på 193,4 millioner kroner.

– Skyldes overgangsendringer

Det siste året har vært preget av overgangsendringer for fergeselskapet. 1. januar i år ble blant annet den trafikktunge fergeruten Halhjem-Sandvikvåg langs E39 i Hordaland avviklet til fordel for Torghatten, noe som har ført til lavere omsetning for Fjord1.

I meldingen skriver selskapet at de forventer at omsetningen vil øke til neste år når nye kontrakter starter opp 1. januar 2020, og forventer at driftsinntektene vil øke med 10–15 prosent i 2020.

Samtidig ventes driftsinntektene for 2019 å synke med 15–17 prosent sammenliknet med fjoråret.

– 2019 er et overgangsår med endringer i kontraktsporteføljen og store investeringer i null- og lavutslippsfartøy og utbygging av ladeinfrastruktur. Dette forsterker vår posisjon som den mest miljøvennlige leverandøren av fergetransport i Norge, sier administrerende direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland.

Forsinket leveranse på nye ferger

I 2019 har selskapet gjort flere investeringer i tilknytning til nybygg, ombygginger, kaier og infrastruktur. Den samlede investeringen i tredje kvartal var 552 millioner kroner.

Selskapet har i dag 17 hybridelektriske fartøy i fergeflåten. Innen andre halvår 2020 vil selskapet ha ytterligere 13 hybridelektriske fartøy og 30 elektriske ferger i drift, opplyser selskapet.

Fergesambandet Anda-Lote er blant sambandene som er elektrifisert, og etter halvannet år i drift har teknologien fungert som forventet, ifølge Fjord1.

Fire av de tolv fartøyene som skulle leveres i fjerde kvartal 2019, kommer imidlertid ikke før i første kvartal 2020. Forsinkelsen vil ikke påvirke oppstarten av nye kontrakter fra 1. januar 2020, og erstatningsfartøy i overgangsperioden er sikret, opplyser Fjord1.