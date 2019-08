I 2008 bestemte daværerende StatoilHydro at SAS-ingeniører (system engineering for safety and automations systems) som hovedregel skulle flyttes fra plattformer til land. Disse ingeniørene har blant annet ansvaret for datasystemer som håndterer automatiske operasjoner på installasjonene.

I 2010 gjennomførte selskapet en konsekvensanalyse som vurderte følgene av endringen.

Krever ny vurdering

Først nå skal endringen gjennomføres på Gullfaks-feltet. Det skjer i forbindelse med pensjonsavgang. Ansatte reagerer på at omorganiseringen skjer basert på en ni år gammel analyse.

– Siden 2010 har det skjedd store endringer på alle nivåer i selskapet. Det gjelder også avdelingen der SAS-ingeniørene jobber på land. Helse, miljø og sikkerhet er ferskvare, og vi kan ikke jobbe etter gamle analyser. Derfor vil vi ha en ny vurdering, sier hovedverneombud Geir Kjeilen på Gullfaks-feltet til Sysla.

I sommer sendte han et bekymringsbrev til Petroleumstilsynet (Ptil), der han ber tilsynet gripe inn i saken.

Miljø og penger

Ifølge Kjeilen har spesielt kontrollromsoperatører reagert på at SAS-ingeniøren flyttes på land.

– Dette handler ikke om personer eller stillinger, men om kompetanse. Det er ønskelig at denne kunnskapen beholdes offshore, sier verneombudet.

Han mener det blant annet finnes mange eksempler på at rask inngripen fra SAS-ingeniører har bidratt til å hindre unødvendige nedstenginger av installasjoner.

– Det har igjen hindret unødvendige oppstarter. Under slike oppstarter er det økt fare for lekkasjer, så dermed tas det her en unødvendig miljø- og sikkerhetsrisiko. I tillegg er det store økonomiske besparelser ved å hindre nedstenginger, sier Kjeilen, som peker på at Gullfaks-feltet har hatt spesielle miljøutfordringer, og at det derfor er spesielt viktig å ta dette i betraktning..

Han sier det er besluttet at annet personell om bord skal få opplæring i deler av SAS-ingeniørenes oppgaver, men at det ikke har skjedd på en tilfredsstillende måte.

– Ingen risiko

Ifølge Equinor skjer endringen nå fordi det passer bra i forbindelse med pensjonsavgang.

– Vi gikk med på å utsette denne forflytningen i en overgangsfase, men nå er tidspunktet godt for å gjennomføre den, sier pressekontakt Morten Eek.

Han ser ingen grunn til å utarbeide en ny konsekvensutredning.

– Det har ikke skjedd endringer som tilsier at det bør gjennomføres nye analyser. I 2010 ble det gjort et grundig forarbeid som fortsatt står seg. Analysen fra den gang er gjennomgått og vurdert på nytt nå, sier Eek.

– Slik vi ser det, finnes det ingen sikkerhetsrisiko ved å flytte denne stilingen til land, legger han til.

Ifølge Eek er det bare noen få Equinor-installasjoner på norsk sokkel som fortsatt har SAS-ingeniører offshore.

– Vi har så langt gode erfaringer med å flytte disse til land, sier han.

Under behandling

Pressekontakt Eileen Brundtland i Ptil bekrefter at brevet fra arbeidsmiljøutvalget på Gullfaks ble mottatt i sommer. Det er imidlertid under behandling nå, og derfor kan hun i liten grad kommentere hva tilsynet gjør med saken.

– Jeg kan imidlertid si at vi har tatt kontakt med Equinor og bedt om å få all tilgjengelig informasjon fra selskapet. Da får vi innsikt i begge sider av saken og kan gjøre en vurdering. Deretter vil vi komme med en uttalelse, sier Brundtland.