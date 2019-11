Miljødirektoratet har fått oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om å lage en ny handlingsplan for hvordan man kan bevare den atlantiske villaksen.

– Miljødirektoratet identifiserer blant annet lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks som mulige tiltak i sitt nye forslag til handlingsplan for at bestander skal nå kvalitetsnormen for villaks, sier seksjonsleder Raoul Bierach i Miljødirektoratets fiskeseksjon til Nationen.

Kvalitetsnormen for villaks ble vedtatt i 2013. Formålet er å sørge for at laksebestandene ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse som sikrer mangfold innenfor arten, og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter, ifølge avisen.

Av 148 laksebestander som har blitt kontrollert, er det bare 29 som når standarden i kvalitetsnormen.

