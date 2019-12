Equinor inngår nye rammeavtaler med fem selskaper for drift av alle installasjonene både på norsk sokkel og på land i Norge.

Selskapene som får kontrakt er Kongsberg Maritime, Siemens, ABB, Honeywell og Emerson. Se listen over installasjoner og selskap nederst i saken.

Kontraktene har en fast periode på fem år, i tillegg til opsjoner på tre ganger fem år, avhengig av de ulike installasjonenes levetid.

Samlet er verdien av den faste delen av kontraktene beregnet til i overkant av fem milliarder kroner, ifølge en melding fra selskapet.

Ny kompensasjonløsning

I avtalene er det et nytt system for kompensasjon, som skal bidra til å øke effektiviteten, heter det i meldingen fra Equinor.

– I avtalene har vi lagt inn nye kompensasjonsformat som innebærer at det vil lønne seg å oppnå sikre og effektive leveranser. Med det ønsker vi å få til tettere samarbeid og smartere vedlikehold og modifikasjoner, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for Anskaffelser i Equinor.

Krantz-Underland sier selskapet er glade for å få i stand nye avtaler med alle sine leverandører av sikkerhets- og kontrollsystemer.

Sikkerhets- og automasjonssystemene på installasjonene er “hjernen” i anleggene. Kontraktene gjelder daglig drift og ivaretagelse av kontinuerlig vedlikehold, modifikasjoner og oppgraderinger, heter det i pressemeldingen.

– Sikkerhets- og automasjonssystemer er sentrale for at vi skal klare å jobbe sikkert på norsk sokkel. Disse kontraktene skal bidra til at vi klarer å ivareta våre krav til sikkerhet, samt fornye norsk sokkel for fortsatt høy verdiskaping og lave utslipp de neste tiårene, sier Frode Abotnes, direktør for teknisk flerfeltsoperasjoner i Driftsteknologi, i Utvikling og produksjon Norge.

Fem selskaper

Slik ser listen over selskapene som har fått kontrakt for drift av Equinors installasjoner ut: