Kort tid etter at det vart kjend at Salt Ship Design på Stord skal designe det nye norske marinefartøyet «Vanguard», kan Stord24 no fortelje at også Wärtsilä Ship Design på Stord har skaffa seg fotfeste i det militære segmentet.

Selskapet har tidlegare i år signert kontrakt med den amerikanske marinen på design av tre taubåtar.

– Me skal jobbe med tre skip for den amerikanske marinen. Det er skip som skal beskytte amerikanske interesser i Mexico-Gulfen, stadfestar administrerande direktør i Wärtsilä Ship Design, Ove Wilhelmsen.

– Det som er kjekt med desse er at dei vil bli kalt opp etter ulike urbefolkingsstammer, for å heidre innsatsen som den amerikanske urbefolkinga har gjort i marinen.

Vil betre beredskapen

Marinefartøya vil kunne nyttast til både militær og sivil aktivitet, og fungere som eit søk- og redningsskip. Wilhelmsen fortel at ein kan knyte nybygga opp mot Deepwater Horizon-katastrofa i 2010, då ein oljerigg søkk og forårsaka store miljøøydeleggingar.

– Det er ein litt spennande historie bak desse båtane. For det var jo på sett og vis Horizon-ulukka i Gulfen, som gjorde at amerikanarane fekk augene opp for dei hadde for liten beredskap. Det var mellom anna to norske båtar som gjorde ein veldig innsats i denne katastrofen. Dette ønskjer amerikanarane å ha meir kontroll på sjølv.

Dei tre skipa skal bli ferdigstilt i november 2021, og bli bygd ved eit Gulf Island Shipyards i delstaden Louisiana.

Wilhelmsen opplyser at kvar av båtane er rekna å koste 3-400 millionar kroner å byggje.

– Dei skal jo byggjast på verft i USA, og å byggje på verft i USA, det er dyrt.

Kan fort bli åtte skip

Amerikansk lov seier nemleg at dersom ein båt skal gå mellom to amerikanske hamnar, så må båten vere bygd i USA.

Men ikkje nok med det. Rekkja på tre skip kan fort bli utvida til åtte.

– Dei har ein heilt konkret plan på å byggje åtte slike. Me har fått kontrakt på tre, og det kunden seier er at dette berre står på løyvinga av midlar. Så me trur dette blir ein serie på åtte, og det kan vere denne blir utvida enno meir. Det er kjempegøy for oss, seier Wilhelmsen.