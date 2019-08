E24: Norsk milliardær trukket inn i brasiliansk korrupsjonssak

Noroil var et brasiliansk datterselskap av Pacpro Norge AS. Pacpro var på sin side heleid av Laco AS, som blant annet eier Austevoll Seafood og DOF ASA. Bak disse selskapene står austevollingen Helge Møgster.

Møgster sier til E24 at han tar anklagene mot sin tidligere forretningsforbindelse i Brasil med relativ ro.

– Vi fikk ikke vite det før etter at det var en sak som hadde pågått en stund. Jeg er sikker på at vi ikke har gjort noe galt, sier Møgster til E24.