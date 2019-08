– Baker Hughes virker som et topp sted å ha læretiden, sier Endre Meling Middelthon Sunde til Aftenbladet.

Han sitter i et opplæringsrom hos Baker Hughes i Tananger utenfor Stavanger sammen med mange andre lærlinger, alle spente på hvordan den to år lange læretiden blir.

– Det kom mange bedrifter på skolen og intervjuet oss som søkte om læreplass. Men etter at jeg hadde vært på utplassering hos Baker Hughes var det egentlig ikke så vanskelig å si nei til alle de andre som kom med tilbud om læreplass.

Vil ha fast jobb

Faget hans er brønnkomplettering, altså ferdigstillelse av brønnen. Det vil si den siste klargjøringen etter boring, før produksjonen skal starte.

Planen hans er å få fast jobb hos Baker Hughes, og så gå fagskolen parallelt med jobb.

– Jeg gleder meg veldig til å starte, sier Endre.

Flere lærlinger

Baker Hughes har tatt inn 29 nye lærlinger i 12 ulike fag i år, flere enn på lenge. Inkludert 2. års-lærlingene har bedriften nå 52 lærlinger.

– Det er en voldsom kamp om de beste lærlingene, for behovet er så stort og det er for få elever. Vi måtte gjennomføre en intens rekrutteringskampanje, sier Hege Søraunet. Hun er opplæringsleder hos Baker Hughes og jobber på fulltid med ungdommene.

– Vi jublet over at vi fikk alle lærlingene som vi ønsket oss. Vi er kjempefornøyde med dem. Jeg vil anslå at 80 prosent av dem ender opp med fast jobb hos oss etter læretiden, sier Søraunet.

Det er fem år siden bedriften tok inn så mange lærlinger som i år. I 2014, før oljeprisfallet, var det 75 lærlinger inne. De påfølgende årene gikk antallet ned, og i 2017 var det 31 lærlinger der.

Viktig for bedriften

– Lærlingeordningen er er veldig viktig rekrutteringen vår. Vi blir jo godt kjent med lærlingene i løpet av de to årene, og vi følger dem nøye opp underveis. Dette skal ikke være billig arbeidskraft, de er under utdanning og de skal gjennomføre mye obligatorisk opplæring, sier Søranuet.

En helst fersk lærling hos Baker Hughes tjener ca 11.000 kroner i måneden, noe som tilsvarer ca. 30 prosent av full lønn. I læretiden øker lønnen gradvis og den ender på 80 prosent av full lønn når fagprøven gjennomføres. En lærling får en vanlig årslønn fordelt på to år.

Hvordan skal oljebransjen klare å rekruttere unge i fremtiden? Det har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her:

Godt opplegg

Baker Hughes har et imponerende opplegg for lærlingene sine. Bedriften gjennomfører foreldremøte før lærlingene kommer, og de første to ukene består av kurs i helse/miljø/sikkerhet, arbeidsrutiner, skjemaveldet og hvordan man oppfører seg på en arbeidsplass. Alle lærlingene får tildelt en egen fadder for læretiden.

Bedriften tar inn lærlinger i mange fag: industrimontør, industrimekaniker, sveiser, logistikk, kontor- og administrasjon, dataelektronikk, automasjon, laboratorie, havbunn, elektrisk kabel, sementering, kveilerør og komplettering.