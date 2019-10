– Vi har aldri hatt høyere volumer innenfor oppdrett, salg eller fôrproduksjon. Dette resulterte i den høyeste omsetningen i et tredje kvartal noensinne, sier konsernsjef i Mowi, Alf-Helge Aarskog, i en pressemelding onsdag morgen.

Selskapet leverte en rekordhøy omsetning på 1.023 millioner euro i tredje kvartal 2019, opp fra 990 millioner euro i samme periode i fjor.

Samtidig meldte Mowi om et operasjonelt driftsresultat på 148 millioner euro, mot 207 millioner euro i tredje kvartal 2018. Tidligere i oktober varslet oppdrettsgiganten om at driftsresultatet for kvartalet ville komme på rundt 146 millioner euro.

– Mer utfordrende enn normalt

– Tredje kvartal har vært mer utfordrende enn normalt for vår oppdrettsvirksomhet, sier Aarskog i pressemeldingen.

Mowi peker på lavere priser og høyere oppdrettskostnader grunnet biologiske utfordringer som årsaket til at driftsresultatet falt mot fjorårets tredje kvartal.

I tredje kvartal i år var eksportprisen for norsk laks 12,8 prosent lavere enn i samme periode i fjor, skriver Mowi. Samtidig falt prisene rundt 6 prosent i Chile.

Slaktet 117.000 tonn laks

Totalt slaktevolum i kvartalet endte på 116.989 tonn, opp fra 109.896 tonn i samme periode i fjor. Mowi-ledelsen sikter nå mot enda høyere slaktevolum neste år.

– Vi forventer å fortsette veksten i slaktevolumer fra 430 000 tonn i år til 450 000 tonn neste år, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog.

Selskapet legger til at de har sterke markedsutsikter og har en solid finansiell posisjon fremover.

Mowi vil betale et utbytte på 2,60 kroner per aksje.

