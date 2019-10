Gulen Industrihamn kan bli et havvind-mekka skrev Sysla tidligere i år da de første meldingene kom om at Equinor hadde sett seg ut havneområdet i Sogn og Fjordane til sitt gigantiske havvindprosjekt: Hywind Tampen.

Det er selskapet Wergeland-gruppen som i februar fikk avtalen med Equinor om leie av deler av det omlag 850 mål store anlegget.

Arealet skal brukes til lagring, sammenstilling og ferdigstillelse av flytende vindturbiner for det norske energiselskapet.

Selv om Equinor i dag kunne melde at de har levert plan for utbygging til Olje- og energidepartementer på totalt fem milliarder kroner, vil ikke toppsjefen i Gulen-selskapet sprette champagnen enda.

– Vi er foreløpig avventende frem til planene blir godkjent av departementet. Vi har kakefest når alle beslutningene er tatt, sier konsernsjef i Wegeland-gruppen, Irene Kjelby Wergeland, til Sysla.

– Viktig for hele regionen

Området er ferdig planert og havneanlegget er nesten ferdig. Akkurat nå venter de på at en «mamutkran» skal bli ferdig montert.

Konsernsjefen i Wergeland-gruppen mener Hywind Tampen blir et viktig prosjekt for hele området, og er fornøyd med at den lokale industrien får bli en del av havvindprosjektet.

Totalt jobber det i dag 400 årsverk i havnen. Blant annet har GC Rieber, Baker Hughes og PSV Group lokalisert seg her.

– Dette prosjektet er selvsagt viktig for hele regionen, og jeg er spesielt glad for at vi får være en del av et grønt prosjekt som dette, sier Irene Wergeland.

Gulen Industrihamn har aldri tidligere blitt brukt til nettopp dette formålet, men Wergeland er klar på at de er klar for jobben. Hun mener de har en god industrihavn som passer godt til et slikt prosjekt.

Blant annet har de arbeidshotell og muligheter for bevertning til alle som kommer til å jobbe på området.

–De største investeringene er allerede tatt, forteller hun.

Vil bygge 11 turbiner med samlet kapasitet på 88 MW

Equinor skal, hvis planene blir godkjent av Olje- og energidepartementet, bygge 11 vindturbiner basert på selskapets flytende havvindkonsept Hywind.

De 8 MW store turbinene vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige kraftbehovet til de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.

I sum vil vindenergien bidra til å kutte CO2-utslippene fra de fem olje- og gassplattformene på Snorre- og Gullfaksfeltet med mer enn 200 000 tonn i året.

Turbinene skal taues til feltet, forankres og kobles opp for drift.

Budsjett på 5 milliarder kroner

Prosjektet har en foreløpig investering- og utviklingskostnad på i størrelsesorden 5 milliarder norske kroner med en målsetning om ytterligere kostnadsreduksjoner, melder Equinor.

Næringslivets NOx-fond har besluttet å bevilge opptil 566 millioner norske kroner i investeringsstøtte til Tampen-prosjektet.

Partnerne i Snorre og Gullfaks har også søkt om støtte fra Enovas program for Fullskala innovativ energi- og klimatiltak for å kunne realisere prosjektet.

De sju partnerne i Snorre og Gullfaks vil nå jobbe videre med prosjektet fram mot en mulig investeringsbeslutning i 2019, opplyste Equinor i august i fjor.