9. august går jomfruturen fra Sandefjord til Strømstad. Skipet er en plugin hybrid, der batteriene lades via en strømkabel med strøm fra eget landstrømanlegg, eller det kan lades om bord fra skipets generatorer. Batteripakken veier 65 tonn og kan lades på en time.

– Byggingen av verdens største plugin hybrid skip er i tråd med selskapets ambisjoner om videreutvikling av bærekraftige og miljøvennlige løsninger for norsk skipsfart, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line i en pressemelding.

Konsernsjef i Ulstein Group, Gunvor Ulstein, sier skipet er et viktig prosjekt for Ulstein Verft og den maritime klyngen. Over 70 prosent av leverandørene på Color Hybrid er fra den maritime klyngen i Norge.

– Vi vil takke Color Line for et svært godt og konstruktivt samarbeid gjennom hele byggeperioden, sier Ulstein.

Skipet er 160 meter langt og 27,1 meter bredt og har kapasitet til å transportere .000 passasjerer og rundt 500 biler.

