Rapporten

Menon Economics har studert verdiskapingspotensialet av å utvikle en norskbasert industri innen flytende havvind i Norge.

Studien er utført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind Cluster i samarbeid med Eksportkreditt Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, GCE NODE, Haugaland Vekst og Greater Stavanger.

Utdrag:

Norge kan ta en femdel av det globale markedet på flytende havvind.

Det kan bli lønnsomt å bygge flytende havvind i Norge allerede på midten av 2030-tallet.

Et relativt umodent marked byr på muligheter for å ta en ledende rolle og kapre betydelige andeler i et voksende marked for aktører og land som evner å utnytte sine komparative fortrinn.

På 30 år kan det skapes verdier for 117 milliarder kroner og sysselsettes 128.400 årsverk i Norge, men uten målrettede virkemidler reduseres potensialet til 18 milliarder og 19.300 årsverk i samme periode. Dersom Norge «bare» tar tre prosent av markedet, svekkes verdipotensialet til 10–18 milliarder kroner og sysselsettingseffekten til 11.100–19.300 fra år 2020 til 2050.

Realisering av den flytende havvindparken Hywind Tampen i Nordsjøen vil være et viktig steg for å bygge en norskbasert industri, men det kan bli nødvendig med havvindparker som er minst seks ganger så store hvis teknologien skal bli kommersielt interessant.

Utbyggingen av havvind har til nå vært dominert av nordeuropeiske land og aktører, men sprer seg nå til flere kontinenter.

Flytende havvind er på et mye tidligere utviklingsstadium enn bunnfast havvind.

Ved utgangen av 2018 var den totale kapasiteten for flytende havvind på 50,3 MW globalt. Markedet for flytende havvind består i stor grad av pilotprosjekter med enkeltturbiner. Det er kun Hywind Scotland, verdens første flytende havvindpark, som er av en viss størrelse på 30 MW, med fem flytende vindmøller. Norske aktører sto for 30 prosent av innholdet av Hywind Scotland.

500 MW omtales i bransjen som kommersiell størrelse for havvind. Total installert kapasitet for flytende havvind i verden antas å ligge på om lag 300 MW i 2021.

Dagens operasjonelle flytende havvindprosjekter har en energikostnad på rundt 150–200 øre/kWh for førkommersielle prosjekter. Bunnfast teknolog ligger i dag på om lag 90 øre/kWh. Flere industriaktører har ambisjoner om å komme ned mellom 40–60 øre/kWh innen 2030. I rapporten antas det at kostnaden for flytende havvind når målsettingen på 60 øre/kWh mellom 2030 og 2037.