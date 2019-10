En ny rapport fra Fridtjof Nansens Institutt kritiserer myndighetenes forsøk på å løse havbruknæringens største miljøproblemer de siste ti årene, og viser at havbrukspolitikken har hatt begrenset effekt.

Rapporten «Grønn vekst i blå næring», som legges frem i dag, viser at strengere lusekrav har ført til færre lus i merdene, men også til tøffere behandlingsregimer med hyppige avlysninger, dårligere fiskevelferd og økt dødelighet.

Den viser også at rømming fortsatt er et stort problem, og at ordningen med såkalte utviklingstillatelser, som skal fungere som en gulrot for innovasjon, kun har kommet et fåtall, store aktører til gode.

Hardere behandling mot lus

– Rapporten viser at myndighetenes tiltak har hatt begrenset effekt, og at noen av tiltakene kanskje har hatt andre konsekvenser enn man så for seg, sier seniorforsker og prosjektleder, Irja Vormedal, ved Fridtjof Nansens Institutt.

Rapporten tar for seg en rekke reguleringer og icentivordninger for havbruksnæringen fra begynnelsen av 2010-tallet og frem til i dag.

Mens strengere krav har ført til færre lus i merdene er smitteproblemet fortsatt betydelig i fjordene og elvene.

– De siste årene har det vært et voldsomt press for å få bukt med luseproblematikken i næringen. Kombinasjonen av strenge krav fra myndighetene med at lusen er blitt resistent mot medikamentell behandling har ført til at man har tatt i bruk nye metoder som mekanisk avlusing. Ny forskning viser at dette kan være svært stressende for fisken, og fører til dårligere fiskevelferd, sier Vormedal.

Som følge av myndighetenes lusekrav ligger det an til at oppdrettere på Vestlandet må redusere produksjonen med seks prosent.

– Våre funn tilsier at man burde vurdere flere tiltak i tillegg til trafikklyssystemet, som for eksempel å legge ned uegnede lokaliteter, som ikke klarer å få ned lusenivået til tross for mange avlusningstiltak, sier Vormedal.

Kommer de store til gode

Forskerne bak rapporten har også sett nærmere på tiltakene som er gjort for å stimulere innovasjon og teknologiutvikling i næringen. Den viser at ordningen med såkalte grønne tillatelser, som ble introdusert i 2013 med formål om å redusere rømming og spredning av lakselus, har ikke førte til betydelig innovasjon.

– Intervjuer vi har gjennomført med aktører i næringen avslørte at disse tillatelsene ikke førte til betydelig innovasjon, men heller baserte seg på eksisterende teknologi og konsepter, sier Vormedal.

Utviklingstillatelsene som ble introdusert i 2017, har imidlertid hatt en helt annen effekt på næringen.

– De har ført til et teknologikappløp i bransjen, sier prosjektlederen.

Samtidig peker rapporten på at denne ordningen har kommet de største aktørene til gode.

Hele 86 prosent av utviklingstillatelsene har gått til store aktører.

Kostbare luftslott

Rapporten sår også tvil ved om prosjektene som har fått utviklingstillatelser hadde blitt noe av uten subsidiene fra myndighetene.

– Mange av prosjektene er svært kostbare, ambisiøse, som havmerder til flere milliarder kroner. I verste fall kan dette ende opp som luftslott eller «one hit wonders» som muliggjorde vekst der og da, men ble for dyre til å tas i bruk uten subsidier, sier Vormedal.

Hvorvidt disse verdifulle tillatelsene vil bidra til nye miljøløsninger for hele næringen er høyst diskutabelt, fastslår forskerne.

– Slik vi ser det skulle utviklingstillatelsene også gått til prosjekter som ikke var så dyre, slik at hele næringen kunne dratt nytte av teknologien som ble utviklet, sier Vormedal.

Nærings- og fiskeridepartementet har ikke svart på Sysla sin henvendelse om en kommentar til rapporten.

Nylig fikk en økt beskatning av havbruk et midlertidig politisk nei. Dette temaet har vært oppe til diskusjon i år podkast Det vi lever av: