Stadig flere norske aktører satser på oppdrett av laks på land, hvor fisken avles opp i kjempestore vanntanker, i stedet for i merder eller lukkede anlegg i sjøen.

Nå ha Bulandet Miljøfisk sikret 20 millioner kroner i innovasjonslån og 23 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge til oppdrettsanlegg på land.

Byggestart i høst

Det skriver selskapet i en pressemelding tirsdag.

Bulandet Miljøfisk er dermed klar for første byggetrinn og en treårig pilotfase for å dokumentere miljøteknologi.

– Samarbeidet med Innovasjon Norge er direkte utløsende for realisering av prosjektet. Vi har tidligere fått tilsagn om banklån under forutsetning av risikoavlastning. Nå kan vi for alvor starte opp arbeidet med neste fase, sier styreleder Hans Haddal i meldingen.

Planen er å bygge oppdrettsanlegget i øysamfunnet ytterst i Askvoll i Sunnfjord.

I 2017 fikk selskapet fem gratiskonsesjoner for å starte produksjon av 5500 tonn laks i året på land.

Prosjektleder Ola Sveen forteller at selskapet planlegger byggestart i løpet av høsten.

Pilotanlegg

Anlegget skal ha gjennomstrømingsteknologi som utnytter de norske fortrinnene, nemlig fjordene, innen oppdrett.

I første omgang skal Bulandet Miljøfisk begynne med produksjon av postsmolt, men vil også teste å ha laks til full slaktestørrelse på land.

Selskapet samarbeider med Universitetet i Bergen og Norce gjennom forskningsinstitusjonen Akvahub i utviklingen av pilotanlegget.

– Bulandet Miljøfisk sitt pilotanlegg representerer en unik mulighet til å dokumentere en ny oppdrettsmodell basert på norske fortrinn. Sammen med Akvahub skal vi dokumentere fiskevelferd og utarbeide driftsprotokoll for produksjon av en svært robust postsmolt og matfisk, sier Sigurd Handeland, amanuensis ved Universitetet i Bergen i pressemeldingen.

Anlegget på Bulandet skal graves og sprenges inn i fjellet. Laveste nivå skal være syv meter under havoverflaten, og høyeste nivå tre meter over fjære sjø.

