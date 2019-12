– Ja. Gjennombruddet kommer til å bli styrt av når vi kan seile fra Rotterdam til Shanghai uten utslipp. Vi jobber for at skal skje så raskt som mulig – hvert fall innen ti år. Da må næringen jobbe sammen med myndigheter, sier Solberg.

– Hvem blir taperne her?

– De som ikke klarer å omstille seg fort nok. Når teknologiskiftet først kommer, skjer det veldig fort.

Hør podkast om grønn skipsfart:



– Havvind erstatter kull

I et brev til Olje- og energidepartementet påpeker Solberg at flytende havvind vil bidra til å erstatte sterkt forurensende kullkraftproduksjon på strømnettet i Europa og resten av verden.

Solberg peker også på et stort potensial for å elektrifisere offshore olje- og gassinstallasjoner med kraft fra flytende havvind.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) slo i forrige uke fast at det er uaktuelt å subsidiere utbygging av vindkraft til havs i Norge. Det ble sagt på et møte hos Rederiforbundet. Der var premisset at Norge kan ta en femtedel av det globale markedet på flytende havvind.

– Energisystemene må omstilles om utslippsmålene skal nås, og da er en mye større grad av fornybar energi helt avgjørende, sier Solberg.

– Og det går ikke uten statlige subsidier?

– Det kommer an på hvordan man regner. Vi ber ikke om noe støtte til rederiene. Vi mener det må gjøres attraktivt for dem som investerer i energiutbygging, å investere i og utvikle denne næringen i Norge. Våre medlemmer driver med havvind på andre lands sokler, men lite skjer i Norge kommersielt utenom Hywind Tampen.

Ber om bedre betingelser

Solberg peker på at egne regimer ble bygget opp for satsing på både vannkraft og olje og gass – lenge før Enova ble unnfanget. Han tror ikke Enova vil være verktøyet hvis Norge skal lykkes i å bygge en fornybar industri basert på havvind.

– I stedet trenger vi generelle rammebetingelser. Det bør bli like gunstig å investere i havvind som i olje og gass. Norge har et av de beste og mest investorvennlige olje- og skatteregimene i verden, og det må bli attraktivt å investere i og bygge ut havvind på norsk sokkel, sier Solberg.

Han etterlyser langsiktighet og viser til at det tok flere tiår med reinvesteringer fra oljeeventyret startet til første innskudd på Oljefondet i 1996.

– Det sier litt om hvor lang tidslinje det er i utviklingen av nye energikilder. Derfor trenger vi en helhetlig politikk for å utvikle Norge som energinasjon, sier Solberg.

– I Danmark og Europa lurer ingen på om havvind er framtiden. Spørsmålet der er bare hvor stort dette skal bli og om de kan få tak i nok folk og industriell kapasitet. Potensialet er kjempestort. Men da må vi forte oss, avslutter han.

Utslippsfri offshoreproduksjon?

Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig for finans i Zero, tror havvind kan få en viktig rolle i å fase ut kull.

– Regjeringen har lovet en internasjonal satsing på å fase ut kull i vekstøkonomier. Havvind kan bli et av de viktigste alternativene til kull i disse landene, og ved å kombinere ulike tiltak for å gjøre fornybar energi mer lønnsomt enn kull, med tilrettelegging for havvind, kan Norge gi avgjørende bidrag til å stanse klimakrisen, sier Sbertoli.